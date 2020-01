Gladbeck. Bilder für Ausweise sollen künftig nur noch beim Amt gemacht werden dürfen. Fotografen in Gladbeck sehen wegen der Pläne ihre Existenz bedroht.

Passbilder im Amt: Fotografen in Gladbeck sind in Sorge

Passbilder könnten künftig nur noch direkt im Amt aufgenommen werden dürfen. Diesen Plan hat das Bundesinnenministerium gefasst. Fotografen in Gladbeck sehen durch das Gesetz ihre Existenz bedroht.

„Passbilder sind für unser Geschäft so wichtig, dass ich Mitarbeitern kündigen muss, wenn wir künftig keine Fotos für Ausweise mehr machen“, sagt Ludger Ullrich, Inhaber des familiengeführten Fotofachgeschäftes an der Goethestraße. Die Aufnahme von Passbildern ist für Ullrich wirtschaftlich „ein bedeutendes Standbein.“ Das kann auch Peter Kröger von Ringfoto Kröger an der Hochstraße bestätigen. „Es täte schon richtig, richtig weh, wenn diese Einnahmequelle entfiele“, sagt Kröger. Er hält die Pläne für Fotostudios für sehr gefährlich und befürchtet, ebenso wie Ludger Ulrich, die Schließung einiger Geschäfte. „Personal müsste ich sicherlich kündigen, ob ich komplett aufgeben müsste, ist abzuwarten.“ Bis zur Einführung des Gesetzes – es soll eine zweijährige Übergangsfrist geben – bliebe ja noch einige Zeit, sich eine neue Geschäftsstruktur zu überlegen.

Manipulationen sollen mit dem Gesetz verhindert werden

Mit dem Gesetz soll das so genannte Morphing verhindert werden – das digitale Verschmelzen mehrerer Fotos zu einem Gesicht. Mit solchen Manipulationen, fürchtet das Ministerium, könnten eventuell Unberechtigte den Pass eines anderen nutzen. „Es gibt Möglichkeiten auch für Fotografen, die Bilder digital direkt an das Amt zu übermitteln. Daran soll es nicht scheitern“, so Kröger zu den Fälschungs-Befürchtungen. Ebenso hält Kröger es für möglich, dass die Fotografen die Bilder zertifizieren.

Gladbeck Bereits jetzt gibt es einen Automaten im Bürgeramt Bereits jetzt gibt es im Bürgeramt die Möglichkeit, die Bilder für die zu beantragenden Ausweise vor Ort an einem Ausweisautomaten zu machen. „Das Foto wird dann automatisch auf den Computer des zuständigen Sachbearbeiters gespielt“, sagt Bürgeramt-Leiterin Silke Döding. Rund ein Viertel derjenigen, die einen Ausweis beantragen, nutzen das Gerät, den sogenannten Speed Capture, schätzt Döding. Immer mal wieder komme es vor, dass Bürger Passbilder mitbringen, die nicht geeignet sind. „Es gibt schöne Fotos, die für Bewerbungen gemacht werden, sie entsprechen aber nicht den Anforderungen für einen Ausweis.“ Insgesamt 13.700 Dokumente mit biometrischen Fotos, darunter Reisepässe und Personalausweise, hat das Bürgeramt im vergangenen Jahr ausgegeben.

Was die geplante Gesetzesänderung für die Stadtverwaltung bedeuten würde, kann man dort noch nicht richtig absehen. „Wenn es denn tatsächlich so kommen würde, wäre es für uns eine Zusatzbelastung“, sagt Silke Döding, Leiterin des Bürgeramtes. Sie hält die geplante Neuerung für problematisch, sieht noch einige Hürden und offene Fragen.

Im Bürgeramt gibt es bereits einen Automaten für Bilder. Foto: Heinrich Jung / WAZ FotoPool

„Besonders um Kleinkinder zu fotografieren, braucht es einen Experten“, so Döding. Ob es den nicht dafür ausgebildeten Mitarbeitern des Bürgeramtes gelingen würde, ein biometrisches Bild von einem Baby zu machen, bezweifelt sie. Abzuwarten sei da natürlich die technische Art, wie die Fotos gemacht werden sollen. „Das ist ja alles noch unklar.“

Passbilder machen 20 bis 25 Prozent der Aufträge aus

Auch die Fotografen halten es gerade bei Kleinkindern, aber auch bei Menschen mit Handicap für schwierig, ein biometrisches Bild von ihnen an einem Automaten zu erstellen. „Das erfordert durchaus mal längere Zeit, da ein geeignetes Foto zu erstellen“, sagt Ullrich. Besonders eine seiner beiden Mitarbeiterinnen macht sich ob der geplanten Gesetzesänderung große Sorgen. „Sie hatte eigentlich vor, den Laden mal von mir zu übernehmen“, erzählt der 59-Jährige. Jetzt wird sie sich das noch einmal besonders überlegen. „Passbilder machen 20 bis 25 Prozent unserer Aufträge aus. Da im Foto-Geschäft eh schon alles auf Kante ist, ist das eine Größenordnung, die schon erheblich ist“, begründet Ullrich.

Sei das Geschäft für ihn nicht mehr aufrecht zu erhalten, kann er sich vorstellen, ein reines Termin-Studio für Porträt-Fotos zu machen. „Dann würde ich die Öffnungszeiten noch weiter herunterfahren und eventuell aus der direkten Stadtlage herausgehen.“ Investitionen in den Bereich der Passbilder macht er vorerst jedenfalls nicht. „Ein neues Computersystem zögere ich jetzt hinaus.“ Den Fortschritt könne er zwar nicht aufhalten, aber: „Es ist die Frage, ob die geplante Änderung ein Fortschritt ist.“