Premierenlesung am 10. Dezember

Das Literaturbüro Ruhr lädt am Dienstag, 10. Dezember, zu einer Premierenlesung ein. Dabei werden das Buch und die vielen Geschichten präsentiert. Beginn ist um 20 Uhr in der Stadtbücherei an der Friedrich-Ebert-Straße.

Die Schauspieler Nina Petri und Patrick Joswig lesen Auszüge aus dem Buch vor, WDR-Moderator Stefan Keim führt durch den Abend. Der Eintritt ist frei.