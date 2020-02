Der Rathaussturm der Wittringer Ritter ist mittlerweile legendär. Auch in der Session 2019 war die Stimmung einfach super, wie die jecken Damen beweisen.

Karneval Rathaussturm und Galasitzung: So närrisch feiert Gladbeck!

Gladbeck. Wittringer Ritter eröffnen die heiße Phase des Karnevals in Gladbeck. Mit Kinderkarneval, Galasitzung und Rathaussturm. So jeck wird gefeiert.

Die Wittringer Ritter eröffnen die heiße Phase in der fünften Jahreszeit mit dem Kinderkarneval am Sonntag, 16. Februar. Die fidele Feier des Karnevalsclubs steigt ab 14 Uhr in der Mathias-Jakobs-Stadthalle, Friedrichstraße 53. Einlass ist ab 13 Uhr.

Es gibt noch Restkarten

Es sind noch wenige Restkarten an der Kasse der Stadthalle oder der Tageskasse für 4,50 Euro erhältlich. Die kleinen Narren können sich auf ein buntes Programm und Mitmachaktionen freuen.

Prinzessin Tine I. will am Donnerstag, 20. Februar, um 11.11 Uhr das Rathaus stürmen. Sie hofft auf tatkräftige Unterstützung, damit der Bürgermeister auch in diesem Jahr den Rathausschlüssel den Weibern überreichen muss. Eintritt frei.

Die Gala-Sitzung des KC Wittringer Ritter Karnevalsclub Wittringer Ritter 1998 e.V. beginnt schließlich am Samstag, 22. Februar, um 18.44 Uhr in der Stadthalle. Einlass ist um 17.22 Uhr.

Karten für die Gala-Sitzung sind zum Preis von 17,50 Euro erhältlich bei Christa Blümer, .