Rotes Kreuz in Gladbeck bittet um Anmeldung für Blutspende

Gladbeck Die nächste Aktion läuft am 11. Januar in der Mathias-Jakobs-Stadthalle. Wer mitmachen möchte, sollte sich einen Termin reservieren

Das Deutsche Rote Kreuz in Gladbeck ruft wieder zum Blutspenden auf. Die Aktion läuft am Montag, 11. Januar, von 14 bis 19 Uhr in der Mathias-Jakobs-Stadthalle, Friedrichstraße 53. Um gerade in Corona-Zeiten lange Warteschlangen vor der Blutspende zu vermeiden, bittet das DRK alle, teilnehmen möchten, sich vorab über die kostenlose DRK-Blutspende-App, die Website spenderservice.net oder den Link terminreservierung.blutspendedienst-west.de/m/gladbeck eine Spendezeit zu reservieren. So kann jeder ohne Wartezeit und unter den höchstmöglichen Sicherheits- und Hygienestandards Blut spenden.

"In den vergangenen Monaten ist es mit großen Anstrengungen gelungen, die Versorgung schwerkranker Patienten mit Blutkonserven zu garantieren. Das Rote Kreuz dankt allen Menschen, die mit ihrer Blutspende oder mit ehrenamtlicher Arbeit zu diesem Erfolg beigetragen haben", so die Organisatoren. Durch verschiedene Corona-Schutzmaßnahmen bleibe das Blutspenden sicher - aber auch lebensrettend und systemrelevant. Das betont: "Das Gesundheitssystem kann nicht funktionieren, wenn keine Blutkonserven mehr zur Verfügung stehen. Wenn viele Menschen weiterhin Blut spenden und damit Gutes tun, nutzt das der ganzen Gesellschaft." Der DRK-Blutspendedienst bittet deshalb eindringlich darum, gerade jetzt Zeichen von Zuversicht zu setzen und Blut zu spenden.

Blutspende in Corona-Zeiten

Wer gesund und fit ist, kann Blut spenden. Auch in Zeiten des Coronavirus' benötigen Krankenhäuser dringend Blutspenden, damit die weiterhin sicher mit Blutpräparaten in Therapie und Notfallversorgung behandelt werden können!

Die DRK-Blutspendedienste beobachte die Corona-Lage sehr aufmerksam, "die aktuell geltenden Zulassungsbestimmungen für die Blutspende gewährleisten weiterhin einen sehr hohen Schutz für Blutspender und Empfänger". Schon immer galt: Menschen mit grippalen Infekten oder Erkältungs-Symptomen werden nicht zur Blutspende zugelassen. Begleitpersonen und Kinder von Blutspendern dürfen aus Infektionsschutzgründen das Blutspendelokal derzeit nicht betreten. Blutspender werden gebeten, wenn möglich einen eigenen Kugelschreiber zu benutzen.

Blutspender werden nicht auf Corona getestet - für die Übertragbarkeit des Virus' durch Blut und Blutprodukte gebe es keine Hinweise: "Bluttransfusionen sind sicher und unverzichtbar." Ständig aktualisierte Infos gibt es unter https://www.blutspendedienst-west.de/corona.

Wer Blut spenden möchte, muss mindestens 18 Jahre alt sein und sich gesund fühlen. Zum Blutspendetermin ist unbedingt den Personalausweis mitbringen.

Weitere Artikel aus Gladbeck lesen Sie hier: waz.de/gladbeck