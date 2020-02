Gladbeck. Im sozial-pastoralen Zentrum von St. Lamberti kümmert sich Hammad Alfares um die Jugend. Seitdem hat sich viel getan in der Jugendsozialarbeit.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sozialarbeiter hilft bei Jugendarbeit im K4

Wenn die Jugendlichen die Räume des K4 an der Kirchstraße betreten, suchen sie zuerst Hammad. Er begrüßt jeden mit einem freundlichen Händedruck, fragt, wie es geht und ob alles in Ordnung ist. Dann geht es an die Hausaufgaben, wird gespielt, gelacht und geredet. Seit gut einem halben Jahr unterstützt der Sozialarbeiter Hammad Alfares das Team im K4, dem sozial-pastoralen Zentrum der Pfarrei St. Lamberti.

Mehr als 50 Jugendliche besuchen regelmäßig das K4

Seitdem hat sich viel im Bereich der Jugendsozialarbeit getan. Mehr als 50 Jugendliche zwischen zwölf und 18 Jahren, meist mit Migrationshintergrund, besuchen nach der Schule das K4, lernen und spielen gemeinsam und erfahren Unterstützung, wenn es irgendwo „brennt“. „Das vorrangige Problem ist die Sprache“, erzählt Hammad Alfares. „Da setzen wir als erstes mit der Sprachförderung an.“

Hierzu geht er zum Beispiel auch in die Lambertischule. „Die Jugendlichen haben zudem viel Unterstützungsbedarf bei schulischen und persönlichen Problemen. Da ist ein guter Kontakt zu den Eltern notwendig“, so Hammad Alfares weiter. Daher besucht er die Jugendlichen auch in ihren Familien.

Hammad Alfares hat selbst einen Migrationshintergrund. Seit 2015 lebt der Syrer in Deutschland. Dass er Arabisch spricht, erleichtert seine Arbeit. Er begleitet Familien bei Behördengängen und leitet die Jugendlichen an, ihre Zukunft selbst zu gestalten. „Wir überlegen individuell, welche Ausbildungsberufe in Frage kommen und unterstützen auf dem Weg in die Ausbildung.“ Mit den Schulsozialarbeitern des Berufskollegs und der Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule steht er daher in gutem Kontakt.

Im K4 gibt es jetzt ein kleines Jugendzentrum mit Kicker und Airhockey

Gemeinsam mit den Jugendlichen hat er nun Räume im K4 zu einem kleinen Jugendzentrum mit Kicker und Airhockey umgestaltet. Draußen kann Basketball gespielt werden, und zweimal in der Woche treffen sich alle zum Fußballspielen auf dem Platz des SG Preußen Gladbeck. Mit „cooking for kids“ besteht für die Kinder und Jugendlichen im K4 auch samstags eine Möglichkeit, sich zu treffen, zu spielen, gemeinsam zu kochen und zu essen.

„Mit der Anstellung von Hammad Alfares haben wir auf die Ergebnisse der aktivierenden Befragung reagiert, die wir in 2017 in der Stadtmitte durchgeführt haben“, sagt Claudia Himmelsbach. Sie ist Mitglied im Kirchenvorstand und hat das K4 ehrenamtlich mit aufgebaut und geleitet. Sicherheit im Wohnumfeld und Angebote für Kinder und Jugendliche – das waren die vorherrschenden Themen, mit denen sich die Bewohner des Stadtteils Mitte laut dieser Befragung beschäftigten. „Die bislang gemachten Erfahrungen zeigen uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind und der Bedarf sehr groß ist“, so Claudia Himmelsbach.