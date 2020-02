SPD Gladbeck: Mauer am Rondell im Nordpark wurde beschädigt

Gladbeck. Schmierereien an den roten Liegen, eine zerstörte Mauer im Rondell im Nordpark: Die SPD Mitte fragt, wann die Schäden repariert werden.

Bei den regelmäßigen Stadtspaziergängen des SPD Ortsvereins Mitte ist den Mitgliedern die beschädigte Mauer am Rondell im Nordpark besonders aufgefallen.

Der Nordpark wurde erst vor kurzem deutlich aufgewertet

Die Stadt hat den Nordpark vor nicht allzu langer Zeit mit erheblichem finanziellem Aufwand deutlich aufgewertet. „Leider wissen das nicht alle Menschen zu würdigen“, so Volker Musiol Vorsitzender des Ortsvereins.

Die roten Liegen seien mit Graffiti beschmiert und auch Beschädigungen seien festzustellen. Der Ortsverein appelliert an alle Bürgerinnen und Bürger, dass Gemeinschaftseigentum pfleglich zu behandeln. In einer aktuellen Anfrage an den Bürgermeister möchte der Ortsverein jetzt zudem wissen, ob es schon seitens der Stadt Initiativen gibt, die Mauer zu reparieren und die Liegen zu reinigen. „Wir sind auf die Antwort aus dem Rathaus gespannt“, so Musiol abschließend.