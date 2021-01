Stadt Gladbeck verschickt die Steuer- und Gebührenbescheide

Gladbeck Ab dem 20. Januar gehen die Schreiben an Eigentümer und Hundehalter raus. Die Stadtverwaltung stellt sich auf viele Nachfragen ein.

Die Stadt Gladbeck verschickt ab dem 20. Januar für das Jahr 2021 rund 24.000 Steuer- und Gebührenbescheide an alle Eigentümer von Gladbecker Grundstücken, Eigentumswohnungen, Geschäftsgrundstücken und landwirtschaftlichen Betrieben.

Die Bescheide enthalten, so heißt es in einer Mitteilung, die für 2021 zu leistenden Grundsteuern sowie Entwässerungs-, Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren. Ebenso werden rund 4000 Hundesteuerbescheide an die Halter von Hunden verschickt.

Wer Fragen hat: Kontaktdaten stehen oben auf dem Schreiben der Stadt

Erfahrungsgemäß, so heißt es weiter, bestehe sowohl nach dem Versand der Grundbesitzabgabenbescheide als auch der Hundesteuerbescheide bei den Bürgern ein verstärkter Informations- und Nachfragebedarf. Die Kontaktdaten der Sachbearbeiter seine rechts oben auf den Bescheiden angegeben, macht die Stadtverwaltung eigens aufmerksam. Dies führe insbesondere in den ersten Tagen nach dem Versand der Bescheide zu einer deutlich erhöhten telefonischen Kontaktaufnahme.

