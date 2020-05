Stadtbücherei: Unbekannter scheitert bei Einbruchsversuch

Ein Unbekannter hat in der Nacht zu Dienstag versucht, in die Stadtbücherei Gladbeck einzubrechen.

Ein Unbekannter hat in der Nacht zu Dienstag versucht, in die Stadtbücherei an der Friedrich-Ebert-Straße einzubrechen. Gegen 0.25 Uhr hatte der Täter zunächst probiert ein Fenster aufzuhebeln. Daran scheiterte er jedoch, so die Polizei.

Dann schlug der Unbekannte eine Fensterscheibe ein. Ein Zeuge hatte ein Scheibenklirren gehört und alarmierte die Polizei. Möglicherweise bemerkte der Unbekannte, dass er beobachtet worden war und flüchtete. Der Mann soll etwa 30 Jahre alt sein und eine Glatze haben. Er trug eine schwarze Jacke und hatte einen Rucksack bei sich. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei unter 0800/2361111 entgegen.