Das Orkantief Friederike hat vor zwei Jahren in Gladbeck viele Schäden hinterlassen. Ab Sonntag rast das Tief „Sabine“ auf NRW zu.

Wetterwarnung Sturmwarnung: Schulen in Gladbeck bleiben Montag geschlossen

Gladbeck. Sicherheit geht vor: Wegen der schon für Sonntagnachmittag angekündigten Orkanböen bleiben am Montag alle Schulen in Gladbeck geschlossen.

Wegen des drohenden Sturmtiefs bleiben in Gladbeck am Montag, 10. Februar, alle städtischen Schulen geschlossen. Das teilt die Stadtverwaltung jetzt mit.

Sicherheit geht vor

„Unser Tenor ist Sicherheit geht vor“, begründet Stadtsprecherin Christiane Schmidt die Entscheidung. In Absprache mit den Schulen habe man diese Vorsichtsmaßnahme getroffen. Eine solche Empfehlung habe zudem auch das NRW-Schulministerium ausgesprochen. Schon am Sonntagnachmittag ist laut Wetterdienst mit schweren Sturmböen oder Orkan zu rechnen. Am Montag soll das schlechte Wetter weiter anhalten.

Der Deutsche Wetterdienst hat Freitagnachmittag eine Vorabinformation mit Warnung vor Orkanböen herausgegeben. Das Tief „Sabine“ soll Böen mit Windstärke zwölf mit sich bringen. Auch am Montag soll sich die Wetterlage wohl noch nicht beruhigen. Auch in vielen Nachbarstädten bleiben die Schulen am Montag geschlossen. (kw)