Tafel erinnert an den Kotten

Nicht nur mit ihrem Namen „KleimKo“ wollen die Investoren an den alten Kleimanns Kotten erinnern, der für den Bau des zweiten Ärztehauses abgerissen wurde. Auch eine Tafel, die am Neubau aufgestellt werden soll, wird die Geschichte des Hofes erzählen. Zudem werden die Bauherren auch, wie zugesichert, den gesicherten alten Delenbogen in den Neubau integrieren.

Das Dach des zweiten Ärztehauses soll begrünt werden, ebenso wie das Dach des ersten, 2016 fertiggestellten Baus. Darüber hinaus wird das neue Gebäude aber auch noch grüne Fassadenelemente erhalten. Die Heizung soll mit regenerativen Energien betrieben werden, und sowohl im Gebäude als auch auf dem Parkplatz soll ausschließlich energiesparende Technik Verwendung finden.