Die Polizei hatte per Foto nach dem Täter gefahndet, der aus dem Parkhaus zum Gebäude „Hoch10“ in der Gladbecker Innenstadt eine hochwertige Überwachungskamera entwendete.

Gladbeck. Der Mann soll in das Parkhaus am Gebäude „Hoch10“ eingedrungen sein, das seinerzeit eine Baustelle war. Erbeutet wurde eine Überwachungskamera.

Tatverdächtiger Dieb hat sich der Polizei gestellt

Der Mann, der nach einem Diebstahl in Gladbeck auf der Hochstraße gesucht wurde, hat sich bei der Polizei gemeldet. Die Tat ereignete sich bereits am 1. Juni diesen Jahres gegen 11.25 Uhr. Nach Angaben der Polizei war ein Unbekannter in das Gebäude Hoch10 eingedrungen, das sich seinerzeit noch im Bau befand. Aus dem angegliederten Parkhaus erbeutete der Dieb eine hochwertige Überwachungskamera.