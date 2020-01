Der ZBG holt Sperrmüll kostenlos ab. Dazu müssen Gladbecker vorab einen Termin vereinbaren unter 992467. Die abzuholenden Möbel, Teppiche, Elektro-Großgeräte etc. dürfen frühestens am Abend vor dem Abholtermin an die Straße gestellt werden, im besten Falle erst am Abholtag bis 7 Uhr. Abfälle können auch zum Wertstoffhof an der Wilhelmstraße gebracht werden.

Gut erhaltene Einrichtungsgegenstände können auch über den Tausch- und Verschenkmarkt des ZBG online angeboten werden.

Tausch- und Verschenkmarkt online nutzen