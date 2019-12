Gladbeck: Tiefbauarbeiten nerven Kleingärtner am Rosenhügel

Das geplante Neubaugebiet auf dem ehemaligen Sportplatz am Dahlmannsweg halten die Mitglieder des Kleingartenvereins Rosenhügel für eine Aufwertung des Stadtteils. Aber: Die seit dem Sommer laufenden Erschließungsarbeiten auf dem Areal nerven sie doch gewaltig. „Ich glaube, dass hier so einiges nicht den Vorschriften entspricht. Aber ich habe auch noch nie jemanden gesehen, der kontrolliert, ob diese Baustelle richtig eingerichtet ist“, sagt Uwe Lehnert, Kassierer im Kleingartenverein.

Die Fahrbahn am Dahlmannsweg ist permanent mit Lehm überzogen

Die Kleingartenanlage mit 49 Parzellen auf der einen Seite, direkt gegenüber die große künftige Neubaufläche, dazwischen die Otto-Hue-Straße. Von dem seit langer Zeit ungenutzten Sportplatz ist nichts mehr zu sehen, stattdessen Bagger, große Lkw, Tiefbau-Materialien und umgewälzte Erde.

Vorsitzender Frank Schiller ärgert sich über die Schlaglöcher in der Fahrbahn der Otto-Hue-Straße. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Das alles macht Dreck – und der liegt auch auf der Fahrbahn. „Die ist permanent mit Lehm überzogen, gereinigt wird sie nie“, beschwert sich Frank Schiller, Vorsitzender des Kleingartenvereins. „Wer hier mit einem gereinigten Auto entlang fährt, muss anschließend wieder in die Waschanlage“, ergänzt Uwe Lehnert.

Sehr ärgerlich finden die Kleingärtner auch, dass wegen der Arbeiten etliche Parkplätze verloren gegangen sind. Der Parkstreifen ist auf einer Länge von gut 100 Metern hinter dem Bauzaun verschwunden. Lehnert: „Die Baufirma kann doch das gesamte Sportplatzareal nutzen, dass sie sich bis an den Fahrbahnrand ausdehnen muss und den Parkstreifen auch noch vereinnahmt, leuchtet mir nicht ein.“

Es gibt kaum noch Stellplätze für die Anwohner

Die verbliebenen Stellplätze könnten die Anwohner und die Kleingärtner auch nur selten nutzen. Lehnert: „Die werden zeitweise auch noch von Baufahrzeugen blockiert. Nicht jeder unserer Pächter wohnt in unmittelbarer Nähe, etliche müssen mit dem Auto kommen. Und hunderte von Metern entfernt können sie auch nicht parken, vor allem, wenn sie etwas transportieren müssen.“

Auch für Fußgänger sei die Situation schwierig, denn einen Bürgersteig gibt es entlang des Neubaugebiets auch nicht mehr. Schiller: „Die Fußgänger müssen auf die andere Straßenseite wechseln. Aktuell ist das sogar möglich. Vor einiger Zeit war allerdings auch der gegenüberliegende Gehweg gesperrt. Für Menschen mit Rollatoren war das nicht ungefährlich.“

Einige Zeit war auch der Zugang zur Kleingartenanlage blockiert

Und dann sind da noch die Tiefbauarbeiten direkt im Zugangsbereich zur Kleingartenanlage. Dort mussten Abwasserleitungen aus dem Neubaugebiet verlegt werden.

Gladbeck Geplante Bebauung Auf dem Gelände des ehemaligen Sportplatzes am Dahlmannsweg wird ein Mehrgenerationen-Wohnprojekt realisiert. Entstehen sollen dort drei Mehrfamilienhäuser mit 33 Wohnungen sowie 37 Einfamilienhäuser. In einem der Mehrfamilienhäuser werden ausschließlich öffentlich geförderte Wohnungen angeboten, die anderen Einheiten werden als Eigentumswohnungen gebaut.

„Während der Arbeiten war unser Zugang Richtung Friedhof von Baumaschinen blockiert, unsere Mitglieder mussten den Eingang an der Vehrenbergstraße nutzen. Informiert hat uns im Vorfeld niemand“, sagt Frank Schiller. Zwei bis drei Wochen hätten die Arbeiten dann geruht. Erst am Dienstag rückten wieder Arbeiter an, um die Gruben zu schließen.

Die neuen Abwasserrohre verlaufen auch unterhalb der Otto-Hue-Straße. Die etwa anderthalb Meter breite Baugrube wurde zwar zügig wieder verfüllt, allerdings eher provisorisch. „Mit zwei oder drei Schüppen Teer könnte man die tiefen Schlaglöcher doch wieder beseitigen“, meinen die Kleingärtner. Sie sorgen sich vor allem um die Sicherheit von Zweiradfahrern: „Auf der schlecht beleuchteten Straße sieht man die Löcher im Dunklen nicht.“

Die Stadtverwaltung hat noch nicht auf das Beschwerdeschreiben der Kleingärtner reagiert

Frank Lehnen hat seinen Frust in einem Brief an die Stadtverwaltung zum Ausdruck gebracht – und ist jetzt noch verärgerter: „Es kam keine Reaktion, nicht einmal eine Eingangsbestätigung. Wir fühlen uns im Stich gelassen und der Willkür der Bauarbeiter ausgeliefert.“