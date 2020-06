Unbekannte sind in Gladbeck in Gewerberäume eingebrochen.

Einbruch Unbekannte brechen in Gladbeck in Gewerberäume ein

Gladbeck. Unbekannte sind zwischen Freitag und Montag in Gewerberäume an der Beethovenstraße eingebrochen. Die Täter flüchteten ohne Beute.

An der Eingangstür entstand etwa 500 Euro Sachschaden. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei unter 0800/2361111 entgegen.