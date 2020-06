Die Polizei sucht Zeugen für eine Unfallflucht in Gladbeck.

Polizei-Ermittlung Unfallflucht begangen: Die Polizei in Gladbeck sucht Zeugen

Gladbeck. Auf der Horster Straße am Rosenhügel ist ein parkender Audi bei einem Unfall beschädigt worden. Der Verursache des Unfalls fuhr einfach weiter.

Die Polizei sucht Zeugen für einen Fall von Unfallflucht: Am Dienstag, irgendwann in der Zeit zwischen 18 und 21.40 Uhr, ist ein auf der Horster Straße am Rosenhügel geparkter schwarzer Audi beschädigt worden.

An dem Auto entstand rund 3000 Euro Sachschaden. Der Verursacher der Unfalls fuhr einfach weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt das zuständige Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 0800 2361 111 entgegen.