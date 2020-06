Vergessenes Essen auf dem Herd löst Feuerwehreinsatz aus

Die Feuerwehr ist am Montagmorgen zu einem Brandeinsatz an der Höhenstraße ausgerückt (Symbolbild).

Gladbeck. Bewohner eines Hauses an der Höhenstraße in Gladbeck haben am Montagmorgen Essen auf dem Herd anbrennen lassen. Die Feuerwehr rückte aus.

Die Feuerwehr ist am Montagmorgen zu einem Zimmerbrand in einem Haus an der Höhenstraße in Schultendorf gerufen worden. Um 9.30 Uhr hatten die Bewohner selbst die Feuerwehr alarmiert. Sie hatten Essen auf dem Herd vergessen, das anbrannte.

Ein Nachbar hatte mit einem Feuerlöscher bereits die ersten Löschmaßnahmen eingeleitet, die Bewohner hatten das Gebäude bereits verlassen, als die Feuerwehr mit Kräften der Hauptwache und der ehrenamtlichen Einheit Nord eintraf.

Die Einsatzkräfte setzten zur Brandbekämpfung einen Trupp unter Atemschutz mit einem Kleinlöschgerät ein und belüftete im Anschluss an die Löschmaßnahmen das Haus. Verletzt wurde niemand, so die Feuerwehr.