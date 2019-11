Verkehrsstau: Heute Bauern-Demo mit Traktoren durch Gladbeck

Ab 11 Uhr startet heute Morgen die Demonstration der örtlichen Landwirte, die mit bis zu 500 Traktoren ab Bottrop-Kirchhellen durch Gladbeck über die B224 nach Essen fahren wollen. Sie sind Teil der bundesweiten Proteste gegen die von der Bundesregierung geplanten verschärften Regeln für mehr Natur- und Tierschutz in der Landwirtschaft und zum Schutz des Grundwassers vor Nitrat. Die Bauern sagen, dass diese Politik Familienbetriebe gefährde. Die Polizei rechnet durch den Protestzug mit erheblichen Verkehrsstörungen und bittet ortskundige Autofahrer die betroffenen Straßenbereich zu umfahren.

Die Landwirte starten in Kirchhellen ab der Warner Allee am Movie Park um sich dann über die Feldhauser Straße und Dorstener Straße über Gladbecker Stadtgebiet weiter über die Frentroper Straße, Schultenstraße und Sandstraße durch die Innenstadt über die Schützenstraße zur und von dort Richtung Kundgebung in der Essener City weiter zu fahren.

Begleitende Polizeifahrzeuge sperren Kreuzungen ab

Polizeifahrzeuge werden die Trecker-Kolonnen begleiten und Kreuzungsbereiche absperren. Vor diesem Hintergrund bittet die Polizei insbesondere ortskundige Bürgerinnen und Bürger, bei der Planung ihrer Fahrten im betreffenden Zeitraum, Zeitverzüge einzubeziehen oder bestenfalls die betroffenen Streckenbereiche großzügig zu umfahren.

Die Polizei richtete für diesen Einsatz ein Bürgertelefon unter der Rufnummer 0800/2361 550 ein. Bürgerinnen und Bürger können sich für weitergehende Fragen an das Bürgertelefon wenden. Zudem können via Internet aktuelle Informationen zur Staffelfahrt von Bottrop nach Essen, mit zeitnahen Angaben zu aktuellen Standorten der Kolonne abgerufen werden, unter: https://twitter.com/polizei_nrw_re