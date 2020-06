Vorsicht: Eichenprozessionsspinner ist zurück in Gladbeck

Gladbeck. Die Stadt Gladbeck mahnt zur Vorsicht: Der Eichenprozessionsspinner ist zurück. Die Bürger werden gebeten, befallene Bäume sofort zu melden.

Der Eichenprozessionsspinner (EPS) ist zurück in Gladbeck. In den zurückliegenden Tagen sind vermehrt Hinweise über befallene Bäume bei der Stadtverwaltung eingegangen. In einem Flyer, der auch auf der Homepage der Stadt unter dem Quicklink „Eichenprozessionsspinner (EPS)“ abrufbar ist, gibt es Infos zu Vorsichtsmaßnahmen, Gefahren und Meldemöglichkeiten.

Die EPS-Raupe befällt vor allem einzeln stehende Eichen

Der Baumschädling befällt vor allem einzeln stehende Eichen, Alleebäume und ist zudem an Waldrändern aktiv. Einen Einsatz von einer Spezialfirma zur Entfernung der gefährlichen Raupen gab es erst vor wenigen Tagen an dem kleinen Wäldchen an der Gecksheide. Auch an anderen Stellen im Stadtgebiet musste die Firma bereits aktiv werden. Dort waren auch im vergangenen Jahr Bäume betroffen.

Die EPS-Larve trägt auf ihrer drei bis fünf Zentimeter langen Körperoberfläche auffallend lange Härchen mit Widerhaken und einem Nesselgift, das beim Menschen allergische Haut- und Allgemeinreaktionen auslöst, so die Experten der Stadtverwaltung. Die Haare können ihre Giftwirkung bei Berührung der lebenden oder toten Raupe und bei Kontakt mit verlassenen Nestern entfalten. Folgen eines Kontaktes mit den Haaren des Eichenprozessionsspinners sind in der Regel juckende und brennende Hautrötungen und Schwellungen sowie beim Einatmen der feinen Härchen Reizerscheinungen an den Schleimhäuten und Husten.

Bei Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden

Nach Kontakt mit giftigen Brennhaaren und entsprechenden Symptomen wie Störungen des Allgemeinbefindens, allergischen Reaktionen, Hautausschlag, Augenbrennen, Schluck- und Atembeschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Wer ein Nest sieht oder vermutet, sollte dies umgehend dem Amt für öffentliche Ordnung bevorzugt über die Gladbeck-App melden. Das Ordnungsamt ist aber auch unter der Rufnummer 02043 /99-2437 oder 99-2019 erreichbar. Außerhalb der städtischen Dienstzeiten kann auch die Einsatzzentrale der Feuerwehr Gladbeck unter Tel. 02043 / 99-2362 kontaktiert werden.