Das Foto hat WAZ-Leserin vom Alexandra Kura vom Schiff aus gemacht und schickte es im vergangenen Jahr an die Redaktion. Zu sehen ist die Stadt Meersburg am Bodensee mit Blick auf das Schloss.

Gladbeck. Die Sommerferien sind gestartet! Die WAZ Gladbeck sucht die schönsten Urlaubsbilder. Schicken Sie uns Ihre schönsten Aufnahmen.

Die Sommerferien sind gestartet – und auch wenn sie in diesem Jahr für einige wohl anders aussehen werden als normalerweise, für viele geht’s auch in der Corona-Krise in den Urlaub. Andere bleiben lieber zu Hause. Die WAZ Gladbeck sucht wieder die schönsten Urlaubsbilder, in diesem Jahr auch die von Ihren Ausflügen in die Umgebung. Die besten Fotos werden veröffentlicht.

Schicken Sie uns Ihren schönsten Ferien-Schnappschuss per E-Mail an: redaktion.gladbeck@waz.de. Schreiben Sie uns bitte ein paar Zeilen hinzu, etwa über den Hintergrund des Bildes, das Land oder die Menschen auf dem Foto sowie den Fotografen. Dieses Bild schickte im vergangenen Jahr Alexandra Kura von ihrem Urlaub am Bodensee an die Redaktion. Wir freuen uns auf Ihre Bilder!