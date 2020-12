Weist dankt Feuerwehr und spendet Senioren am Telefon Trost

Gladbeck Gladbecks Bürgermeisterin Bettina Weist besuchte Heiligabend die Feuerwehr. Bei einer Telefonaktion sprach sie mit einsamen Senioren.

Bürgermeisterin Bettina Weist hat Heiligabend sich einem einem Besuch der Feuerwehr-Zentrale in Gladbeck bei den Diensthabenden für ihren Einsatz an den Feiertagen bedankt. In keiner Runde mit den Spitzen der Feuerwehr, Thorsten Koryttko und Maik Koschewitz, sprach die Bürgermeisterin auch ihre Anerkennung und ihre Dankbarkeit für Einsatz der Wehr, insbesondere des Rettungsdienstes, in diesem besonderen Jahr 2020 aus.

Bei einer Telefonaktion im Fritz-Lange-Haus redete die Bettina Weist am Mittag des Heiligen Abend mit etwa 20 alleinstehende Seniorinnen und Senioren in Gladbeck, die über 90 Jahre alt sind und oft allein die Weihnachtstage verbringen. Die Bürgermeisterin wünschte Ihnen ein schönes Fest, trotz aller widrigen Umstände im Zusammenhang mit der .

Bürgermeisterin hatte bei der Telefonaktion einige Helfer

Neben Bürgermeisterin Bettina Weist telefonierten mit den Senioren Stephanie Janus von der Seniorenberatung, Friedhelm Horbach vom Seniorenbeirat und Michael Dahmen, Vorsitzender Ausschuss für Senioren, Soziales und Gesundheit.

Sie berichteten von "netten Gesprächen" mit Gladbecks älterer Generation. Und sie freuten sich über Lob der Angerufenen für die Aktion.

