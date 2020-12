Wittringen: Unbekannte verwüsten Grillstationen in Gladbeck

Gladbeck Mitarbeiter des Zentralen Betriebshofs Gladbeck haben Vandalismus-Schäden an den Grillstationen in Wittringen entdeckt. Zeugen gesucht.

Unbekannte haben die Grillstationen in Wittringen verwüstet. Mitarbeiter des Zentralen Betriebshof Gladbeck (ZBG) entdeckten die Vandalismus-Schäden am Mittwoch.

Schilder, Schilderpfosten und Papierkörbe wurden aus den Verankerungen gerissen und beschädigt, so der . Zudem verbrannten die Unbekannten einige Abfälle, die sich zuvor in den Papierkörben befanden, und verteilten sie in der Umgebung. Die Schadenshöhe liegt bei rund 1500 Euro, so der ZBG.

Der ZBG bittet um Hinweise

Der ZBG hat bei der Polizei Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Hinweise nimmt die Mitarbeiter des Zentralen Betriebshofs unter 02043/992799 entgegen.

