Wohnquartier Rosenhügel: Erste Mieter zogen vor dem Fest ein

Gladbeck Investor Wilma zufrieden mit den Arbeiten im Baugebiet Otto-Hue-Straße. Auch die Bauarbeiten am Hagebaumarkt Gladbeck sind im Zeitplan.

Rosenhügel verändert gerade deutlich sein städtebauliches Erscheinungsbild: Der Bau des neuen Wohnquartiers auf dem ehemaligen Fußballplatz an der Otto-Hue-Straße schreitet zügig voran. Noch vor dem Weihnachtsfest zogen bereits die ersten neuen Bewohner in ihre fertig gestellten Häuser im Süden von Gladbeck ein.

"Es läuft gut, wir sind mit Baufortschritt durchweg zufrieden", zieht Andreas Häcker, Prokurist der Wilma Immobilien GmbH in Ratingen, eine Zwischenbilanz. Wilma realisiert als Investor und Projektentwickler auf dem rund 20.000 Quadratmeter großen Gelände ein Mehrgenerationenprojekt mit drei Mehrfamilienhäusern, Doppelhäusern und Bungalows. Alle Objekte seien verkauft, so Häcker. Ein Mehrfamilienhaus mit elf Wohnungen baut die GWG, die die Wohnungen vermietet.

Im Herbst 2021 sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein

Im ersten Bauabschnitt habe man die ersten Häuser bereits übergeben, weitere folgen nach der Jahreswende. Im zweiten Bauabschnitt, in dem auch die Mehrfamilienhäuser entstehen, habe man bereits zum Teil mit dem Innenausbau begonnen. Im April sollen diese Einheiten fertig sein. Mit dem 3. Bauabschnitt, in dem 20 weitere Einfamilienhäuser entstehen, habe man gerade angefangen. Häcker: "Komplett fertig sein werden wir an der Otto-Hue-Straße im Herbst 2021."

Wilma baut auch das Wohnquartier im Hinterland an der Eichendorffstraße in Butendorf, an der Geschwister-Scholl-Straße, wie die neue Erschließungsstraße bereits heißt. "Da liegen wir in den letzten Zügen", berichtet Prokurist Häcker. Wilma hat auf dem 17.500 Quadratmeter großen Areal zwei Mehrfamilienhäuser mit elf barrierefreien Wohnungen sowie 42 Doppelhaushälften in unterschiedlichen Haustypen gebaut. Häcker: "Jetzt fehlt noch der Bau der Straße und des Quartiersplatzes sowie die Erneuerung des Spielplatzes an der Diepenbrockstraße." Er kündigt die komplette Fertigstellung für September an.

An der Lune in Zweckel sind die Rohbauten weitgehend fertig

In Zweckel im Baugebiet An der Lune (südlich der Winkelstraße kurz vor der Bahnlinie) gehen die Bauarbeiten ebenso zügig voran. Bereits im April sollen die ersten Bewohner ihre neuen Häuser beziehen. "Die Rohbauten stehen, die ersten sind jetzt im Ausbau", berichtet Jürgen Bode, Chef des Ochtruper Wohnungsbauunternehmens IB Wohnungs- und Gewerbebau GmbH, das An der Lune 18 Häuser in einer Mixtur aus freistehenden Einfamilienhäusern und Doppelhaushälften realisiert - "alle sind verkauft". Direkt an der Winkelstraße baut der bisherige Grundstücksbesitzer etwas später zwei Mehrfamilienhäuser.

Ein ganz anderes Bauvorhaben zieht ebenso den Blick auf sich: an der Konrad-Adenauer-Allee. Zahlreiche Betonpfeiler sind inzwischen aus dem Gelände gewachsen und zeigen bereits den Umfang des künftigen Marktes. Das Dinslakener Unternehmen Stewes errichtet im ersten Bauabschnitt auf dem 50.000 Quadratmeter großen Gelände einen 15.000 Quadratmeter großen Baumarkt.

Neuer Hagebaumarkt soll im Januar 2022 bezugsfertig sein

Im Januar 2022 soll er fertig sein. Nach dem Bezug des neuen und dem Abriss des alten Baumarktes entsteht auf der Altfläche ein neuer Baustoffhandel - 20.000 Quadratmeter groß. Die Zufahrt erfolgt künftig von der Konrad-Adenauer-Allee. Die Investitionssummer soll bei 30 bis 35 Millionen Euro liegen. 30 zusätzliche Mitarbeiter sollen zu den bislang schon 90 Beschäftigten dazu kommen.

Für den letzten Bauabschnitt zum Umbau der Horster Straße (mit Umbau Wiesmannstraße) hat die Stadtverwaltung gerade das Ausschreibungsverfahren gestartet. Vorbereitet wird vom RWW derzeit der Neubau der Wasserleitungen, ab Sommer ist der Neubau der Entwässerung vorgesehen. Die kompletten Ausbauarbeiten (samt Kreisverkehr) werden laut Baudezernat nicht vor Ende 2022 beendet sein.

