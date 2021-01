ZBG empfiehlt das Maskentragen auf den Gladbecker Friedhöfen

Gladbeck Maskenpflicht besteht auf Friedhöfen nur bei Beisetzungen. Viele Besucher tragen den Schutz aber auch beim Gang über das Gelände.

Schon seit November gilt die Empfehlung des ZBG-Teams an die Gladbecker, auch beim Gang über den Friedhof einen als Schutz vor einer Corona-Infektion zu tragen.

Gleiche Empfehlung hat auch der Kreis Recklinghausen ausgesprochen

Diese Empfehlung, so der ZBG, habe man in Anlehnung an die gleichlautende Empfehlung des Kreises Recklinghausen ausgesprochen. Eine Maskenpflicht auf den drei städtischen Friedhöfen besteht nur während einer Beisetzung. Auch beim Trauerzug zum Grab muss eine Maske getragen werden, da in dieser Situation die Mindestabstände nicht eingehalten werden können.

Beim Besuch eines einzelnen Grabes oder einem Spaziergang über dem Friedhof besteht keine Maskenpflicht. Allerdings empfiehlt der ZBG das Tragen einer Maske, da oft der Mindestabstand auf den Wegen nicht eingehalten kann. Diese Maßnahmen dienen dem Schutz der Bürgerinnen und Bürger und treffen nach den Erfahrungen des ZBG "bisher auf sehr viel Verständnis".

