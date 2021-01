ZBG-Müllsheriffs finden Verursacher illegaler Müllentsorgung

Gladbeck Unbekannte legen über 20 Müllsäcke voller Papiermüll auf der Hochstraße ab. Beim Überprüfen des Abfalls findet der ZBG Kontaktdaten.

Dem Zentralen Betriebshof Gladbeck (ZBG) stößt eine illegale Abfallablagerung in der Innenstadt sauer auf: Am vergangenen Montagabend wurde auf der Hochstraße mitten in der City eine große Menge Müllsäcke abgelegt, heißt es in einer Mitteilung des ZBG.

Die „Müllsheriffs“ des ZBG haben beim Überprüfen der Abfälle Hinweise auf den Verursacher gefunden. Aufgrund dieser Hinweise konnte der ZBG den illegalen Entsorger direkt kontaktieren und forderte diesen auf, die Abfälle kurzfristig zu beseitigen. Immerhin: Der Verursacher entfernte anschließend seine Hinterlassenschaft (übrigens alles Papierabfall) aus der Fußgängerzone und entsorgte sie ordnungsgemäß, teilt der ZBG mit.

Der ZBG bittet um Mithilfe der Gladbecker Bürger

Der ZBG bittet, dass sich Gladbecker Bürger, falls ihnen auffallen oder sogar Hinweise auf den oder die Verursacher gegen können, sich an den Betriebshof an der Wilhelmstraße unter Tel. 02043/992799 wenden können. Die Hinweise werden vertraulich behandelt.

Weitere Nachrichten und Berichte aus Gladbeck lesen Sie hier.

+++ Nichts verpassen, was in Gladbeck passiert: Hier können Sie sich für den täglichen Gladbeck-Newsletter anmelden. +++