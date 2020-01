Gladbeck: Zerstörter Abfallbehälter soll bald ersetzt werden

In der Silvesternacht zerstörten Unbekannte in ganz Gladbeck öffentliche Mülleimer. So war es unter anderem auf dem Rathaus-Vorplatz und in einem Waldstück in Schultendorf, wo demnächst ein Ersatz installiert werden soll.

Gladbeck. In der Silvesternacht brannte ein Papierkorb im Waldstück in Schultendorf ab. Der ZBG hatte nicht gleich Ersatz auf Lager.

Auf fehlende Abfallbehälter im Waldstück in Schultendorf hat Christopher Kropf vom CDU-Ortsverband Schultendorf die Stadtverwaltung hingewiesen. In der Antwort erklärt die Beigeordnete Linda Wagner, dass es in dem eher kleinen Areal zwei Papierkörbe gegeben habe. Einer sei nicht mehr ersetzt worden, nachdem er sieben Mal zerstört worden sei.

Gladbeck: Zum Jahreswechsel brannten stadtweit etwa 50 Abfallbehälter

Der noch vorhandene Papierkorb sei über Silvester komplett abgebrannt und habe nicht erneuert werden können, weil in der Nacht zum Jahreswechsel weitere etwa 50 Abfallbehälter in Brand gesteckt wurden und der Zentrale Betriebshof Gladbeck (ZBG) nicht so viel Ersatz auf Lager habe.

Wagner: „Die neu bestellten Abfallbehälter werden aber kurzfristig geliefert, und in besagtem Waldstück in Schultendorf wird bis Ende nächster Woche wieder einer angebracht.“ Wenn der ZBG bei regelmäßigen Begehungen des Waldstücks grobe Verunreinigungen feststelle, würden diese sofort beseitigt.