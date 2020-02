Zuwiderhandlung wird bestraft

Die Geschäfte dürfen an den letztlich via Verordnung des Rates beschlossenen verkaufsoffenen Sonntagen bis zu fünf Stunden in der Zeit von 13 bis 18 Uhr geöffnet sein. Grundlage dafür ist Paragraf 6 des Gesetzes zur Regelung der Ladenöffnungszeiten (LÖG NRW).

Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig an anderen als den beschlossenen Sonntagen seine Verkaufsstelle öffnet beziehungsweise Waren zum gewerblichen Verkauf anbietet. Diese Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 5000 Euro geahndet werden.