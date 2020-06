Zwei Unfallfluchten in Gladbeck: Polizei sucht Zeugen

Zu zwei Unfallfluchten ist es am Wochenende in Gladbeck gekommen. Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen.

Gladbeck. Zu zwei Unfallfluchten ist es am Wochenende in Gladbeck gekommen. Zwei parkende Autos wurden beschädigt. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Die Polizei sucht Zeugen für zwei Fälle von Unfallflucht, beide geschehen am Wochenende. Am Samstag, oder Sonntag beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten VW Golf, der an der Eltener Straße parkte.

Das Fahrzeug ist an der Fahrerseite im Bereich hinterer Kotflügel, Fahrertür und Spiegel beschädigt. Bei dem Unfallverursacher könnte es sich um ein rotes Auto handeln. Entsprechende Spuren konnten vor Ort gefunden werden. An dem Auto entstand 2.500 Euro Sachschaden.

Der silberne BMW parkte an der Horster Straße in Brauck

Am Sonntagabend beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen silbernen BMW an der Horster Straße im Stadtteil Brauck. Der Verursacher flüchtete. An dem Wagen entstand ein Sachschaden in höhe von ungefähr 2000 Euro Sachschaden.

Hinweise zu beiden Fällen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0800/ 2361 111 entgegen.