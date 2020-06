Die Polizei berichtet von einem Unfall in Gladbeck, bei dem ein Junge leicht verletzt wurde.

Unfall Zwölfjähriger wird in Gladbeck von einem Auto angefahren

Gladbeck. Ein Junge ist in Gladbeck von einem Auto angefahren worden. Er lief hinter einem Bus auf die Straße, ein Autofahrer bemerkte das Kind zu spät.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Marienstraße ist am Sonntagabend ein zwölfjähriger Junge aus Gladbeck von einem Auto angefahren und verletzt worden. Der Junge war nach bisherigen Erkenntnissen gegen 18.30 Uhr in Höhe der Bushaltestelle hinter einem Bus auf die Straße gelaufen, so die Polizei.

Ein 28-jähriger Autofahrer aus Gladbeck bemerkte den Jungen zu spät, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der Zwölfjährige wurde leicht verletzt. Er kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 1500 Euro geschätzt.