1. September: Neue Postfiliale. Und Tchibo kehrt zurück

Hagen. Schreibwaren Pierschke in Hagen-Emst ist als Postfiliale Geschichte. Nun kann ein Kiosk angesteuert werden. Und: Neues aus der Rathaus-­Galerie.

All jene, die auf Emst Postangelegenheiten zu erledigen haben, müssen sich umstellen: Sie können ab morgen, 1. September, nicht mehr das Schreibwarengeschäft samt Lottoshop im Emster Ladenhof in Hagen ansteuern, um Briefmarken zu kaufen oder Päckchen abzugeben, sondern müssen sich auf den Weg in die Riemerschmidstraße 1-3 (oberhalb der Stadthalle) machen.

Zwar betreibt Ellen Pierschke wie bisher ihren alteingesessenen Laden an der Emster Straße 109 und bietet dort auch künftig Schreibwaren, Geschenkartikel und vieles mehr an, doch flankiert ihr Geschäft jetzt keine Postfiliale mehr.

Schreibwaren Pierschke auf Emst hat der Post bereits vor Monaten gekündigt. Foto: Yvonne Hinz

Die ist, nachdem Ellen Pierschke der Deutschen Post fristgemäß zum 31. August gekündigt hatte, ab morgen im Kiosk Firouz Bakht, der bis jetzt als DHL Paketshop firmierte, zu finden. Der Kiosk wurde in eine Postfiliale umgewandelt – mit einer entsprechenden Serviceerweiterung.

„Das Postgeheimnis bleibt gewahrt. Das Team der neuen Filiale wird hierzu genauso verpflichtet wie die Postmitarbeiter. Die Filialen im Einzelhandel haben neben den verbesserten und kundenfreundlichen Öffnungszeiten einen weiteren Vorteil: Die Kunden können verschiedene Einkäufe schnell und bequem an einem Ort erledigen“, unterstreicht Dieter Schuhmachers, Sprecher der Deutschen Post.

In Hagen-Emst eröffnet am 1. September eine neue Postfiliale und zwar im Kiosk Firouz Bakht an der Riemerschmidstraße 1-3 Foto: Michael Kleinrensing

Öffnungszeiten der Post-Filiale in der Riemerschmidstraße: montags bis samstags: 5 bis 13 Uhr und 15 bis 19 Uhr.

Kaffeeröster wieder am Start

Am gleichen Tag, also am Freitag, 1. September, geht auch die Tchibo-Filiale im Erdgeschoss der Rathaus-Galerie an den Neustart – knapp vier Monate nach der Wiedereröffnung der Einkaufspassage.

Warum sich der Kaffeeröster mit seiner Wiedereröffnung Monate Zeit gelassen hat? „Das Wiederanfahren einer Filiale dauert“, erläutert Tchibo­-Sprecher Andreas Engelmann und konkretisiert: „Zum einen haben wir gewartet, bis die Betriebsfähigkeit der durch das Hochwasser stark beschädigten Galerie wieder hergestellt ist; die Voraussetzungen sind nun erfüllt, zum anderen mussten wir die Kühltechnik und einige Maschinen im Laden austauschen“.

Bekanntes Tchibo-Team wieder anzutreffen

Auf jeden Fall wird ab Freitag das bekannte Verkaufsteam um Shop-Managerin Martha Zur für die Kunden wieder zur Verfügung stehen und klassischen Filterkaffee, Caffè Crema, Kaffee-Kapseln und Kaffee-Pads sowie ein großes Randsortiment an Accessoires und Bekleidung anbieten. Die 120 Quadratmeter große Tchibo-Filiale in der Einkaufspassage hat montags bis samstags von 9.30 bis 19 Uhr geöffnet.

Außerdem hat vor einigen Tagen auch der Feinkost-Stand Vita Maia im Erdgeschoss der Rathaus-Galerie (in Nähe des Rewe-Eingangs) wiedereröffnet.

Der Feinkost-Stand Vita Maia hat vor einigen Tagen in der Rathaus-Galerie wiedereröffnet. Foto: Privat

Dort werden griechische und mediterrane Feinkost, u.a. eingelegter Schafskäse, Peperoni und Oliven, diverse Creme-Sorten sowie Weine und Öle verkauft.

Weitere Infos:

Auch an der Eckeseyer Straße 145 hat sich etwas getan: Dort hat DHL, der Paket- und Briefdienst der Deutschen Post, einen neuen Paketshop im dortigen Nice-Kiosk in Betrieb genommen. Geöffnet hat der Kiosk montags bis samstags von 6.30 bis 22 Uhr.

