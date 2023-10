100 Jahre: Reiselustige Erika Schmidt aus Hagen feiert

Hagen. Herzlichen Glückwunsch Erika Schmidt: Die gelernte Krankengymnastin aus Hagen darf ihren 100. Geburtstag feiern.

Bis ins hohe Alter frönte sie ihrer Reiselust und genoss es, immer wieder neue Menschen kennenzulernen. Zuletzt zog es sie vor sechs Jahren noch einmal an die Ostsee an den Timmendorfer Strand, weil sie das Verweilen am Meer und die Stunden im Strandkorb stets liebte. Inzwischen bleibt Erika Schmidt, deren Hörsinn sie zunehmend im Stich lässt, lieber daheim. In der Gesellschaft lieber Menschen, die sich um ihr Wohl kümmern, darf die Jubilaren am heutigen Samstag, 14. Oktober, in Hagen ihren einhundertsten Geburtstag feiern.

Geboren wurde die heutige Hagenerin 1923 in Oschersleben bei Magdeburg. Gemeinsam mit zwei Geschwistern wurde sie in einem relativ wohlhabenden Elternhaus groß, weil ihr Vater seinerzeit einen Betrieb für Landmaschinen besaß. Ihr Mutter kümmerte sich derweil um das Wohl der Familie, widmete sich gerne der Gartenarbeit und brachte auch den Kindern diese Naturerfahrungen gerne näher. Entsprechend verbindet Erika Schmidt sehr viel Positives mit ihren Kindheitserinnerungen. Dazu zählen auch zahlreiche Urlaubsfahrten der Familie mit dem Auto, was zur damaligen Zeit natürlich ein Privileg war.

Gelernte Krankengymnastin

Mit 16 Jahren führte der Weg der jungen Frau vor dem Hintergrund der Kriegswirren nach Halberstadt, wo sie unter dem Eindruck zahlreicher Fliegerangriffe und Unterrichtsausfälle letztlich 1942 das Not-Abitur ablegte. Im Arbeitsdienst war sie im Kreis Landsberg/Warthe im heutigen Polen unterwegs, bevor sie noch im gleichen Jahr eine Ausbildung als Krankengymnastin in Marburg antrat. Dort lernte Erika Schmidt auch ihre Freundin Waltraud kennen, die zusammen mit ihrer Familie über Jahrzehnte zu ihrer engste Vertrauten wurde, während sie selbst zeit ihres Lebens alleinstehend blieb.

Eigene Praxis in Hagen

Noch im Dezember 1944 bekam sie ihre erste Arbeitsstelle in Breslau, was damals schon angesichts des Vormarschs der Sowjet-Truppen zur Festung ausgebaut war. Bereits zwei Monate später floh sie im Schutze eines Krankentransporters in ihr Elternhaus. Nach Kriegsende führte das berufliche Wirken sie 1947 letztlich nach Hagen, wo sie sich 1964 mit einer eigenen Praxis bis zum Rentenalter selbstständig machte. Neben dem Job liebte es die Jubilarin zu reisen, zu schmökern und bis heute am politischen Geschehen teilzuhaben. Mit 85 Jahren schnallte sie sich noch die Skier unter, um beim Abfahrts- und Langlauf den Winter zu genießen. Zahlreiche Urlaubsreisen mit dem Hagener Ski-Club sind hier ebenso unvergessen wie die Begegnungen mit vielen interessanten Menschen.

Da die meisten Menschen aus ihrem persönlichen Umfeld inzwischen verstorben sind, wird heute im eher kleinen, aber nicht minder herzlichen Kreis im privaten Rahmen gefeiert. Herzliche Glückwünsche an Erika Schmidt!

