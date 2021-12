1000 2G-Einheitsbändchen an Hagener Händler ausgegeben

Hagen. Das 2G-Einheitsbändchen soll ein x-maliges Vorzeigen des Geimpft- oder Genesenen-Nachweises überflüssig machen. Wo es die Bändchen gibt.

Die ersten 1000 2G-Einheitsbändchen werden am heutigen Mittwoch, 15. Dezember, in der Hagener Innenstadt ausgegeben. Eine Ausgabestelle gibt es unter anderem im Bekleidungshaus Sinn in der Volme-Galerie. Dort befestigte Mitarbeiterin Sali Ferai am Mittag zum Beispiel der Kundin Maria Lombardi ein dunkelgrünes Bändchen am Handgelenk. Durch die vereinheitlichten Bändchen sollen die 2G-Kontrollen erleichtert werden. 2G besagt, dass nur gegen Corona Geimpften und Genesenen Einlass gewährt wird.

Hagener Einzelhändler, die Schausteller auf dem Weihnachtsmarkt sowie Gastronomen können sich an der Aktion beteiligen und an ihre Kunden und Gäste besagte 2G-Bändchen kostenlos ausgeben.

Hagen-Marketing (der Bereich gehört zur Hagener Wirtschaftsförderung) und die Hagener Werbegemeinschaft, die etwa 50 Mitglieder zählt, haben gemeinsam 2500 Euro zur Verfügung gestellt, um die Bändchen anzuschaffen und schnellstmöglich in Umlauf zu bringen.

Auch Gastronomen können sich beteiligen

„Wir versorgen nun die Ausgabestellen mit Bändchen. Dadurch sparen sich dann die Kunden und Gäste ein häufiges und somit nerviges Vorzeigen ihrer Corona-Schutz-Nachweise samt Personalausweis“, stellt City-Manager Wladimir Tisch die Vorteile der Einheitsbändchen heraus. „Im zweiten Schritt suchen wir Gastronomen auf und appellieren an sie, sich ebenfalls an der Aktion zu beteiligen“, ergänzt Tisch.

„Wir arbeiten derzeit daran, dass sich auch das Theater und das Kunstquartier beteiligen“, sagt Kirsten Fischer, Leiterin des Bereichs Hagen-Marketing, „und wir werden auch Hotelbetreiber ansprechen“.

Es gibt es die 2G-Einheitsbändchen kostenlos an entsprechend gekennzeichneten Ausgabestellen gegen Vorlage des Impf- oder Genesenen-Nachweises sowie des Personalausweises.

Das Bändchen ist nur am Abgabetag gültig; das Datum wird in einem freien Feld auf dem Bändchen eingetragen. Eine Abholung eines 2G-Einheitsbändchens über Dritte ist nicht möglich.

Momentan gibt es die 2G-Bändchen u.a. in der Tourist-Information (M 12) in der Mittelstraße 12, bei Peek & Cloppenburg, Sinn, Elektro Böhme, Wolff 1782, im Drogeriemarkt Müller und auf dem Weihnachtsmarkt am Stand der Feuerzangenbowle.

