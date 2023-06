1000 Gäste beim Muschelsalat im Stadtgarten – und wie war’s?

Hagen. Im Stadtgarten in Hagen-Wehringhausen traten eine Seilartistin und Jongleure auf Laufbändern auf. Und wie gefiel der Abend den Zuschauern?

Eine schöne Zahl: Mehr als 1000 Besucher fanden am Mittwochabend, 28. Juni, den Weg in den Stadtgarten. Aber der „Aufstieg” über die Christian-Rohlfs-Straße hatte sich gelohnt, wurde doch eine abwechslungsreiche, zweiteilige Veranstaltung im Wehringhauser Park präsentiert.

Spannende Kopfüber-Performance

Der Abend bestand aus zwei unabhängig voneinander funktionierenden Nummern. Die Luft-Artistin Julia Knaust vom Theater Omnivolant behandelte in ihrem Stück „Angst verdirbt den Charakter“ in gut acht Metern Höhe die Themen Angst und Abgrenzung. Eine spannende Kopfüber-Performance, die das Publikum dann und wann den Atem anhalten ließ. Allerdings auch manchmal für einige Zuschauer arg belehrend und als schwere Kost daher kommend.

Fotostrecke- Muschelsalat im Stadtgarten Fotostrecke- Muschelsalat im Stadtgarten Die Seilartistin Julia Knaust und die Jongleure der Kompanie "Hippana.Maleta" beim Muschelsalat. Foto: Michael Kleinrensing

Fotostrecke- Muschelsalat im Stadtgarten Die Seilartistin Julia Knaust und die Jongleure der Kompanie "Hippana.Maleta" beim Muschelsalat. Foto: Michael Kleinrensing

Fotostrecke- Muschelsalat im Stadtgarten Die Seilartistin Julia Knaust und die Jongleure der Kompanie "Hippana.Maleta" beim Muschelsalat. Foto: Michael Kleinrensing

Fotostrecke- Muschelsalat im Stadtgarten Die Seilartistin Julia Knaust und die Jongleure der Kompanie "Hippana.Maleta" beim Muschelsalat. Foto: Michael Kleinrensing

Fotostrecke- Muschelsalat im Stadtgarten Die Seilartistin Julia Knaust und die Jongleure der Kompanie "Hippana.Maleta" beim Muschelsalat. Foto: Michael Kleinrensing

Fotostrecke- Muschelsalat im Stadtgarten Die Seilartistin Julia Knaust und die Jongleure der Kompanie "Hippana.Maleta" beim Muschelsalat. Foto: Michael Kleinrensing

Fotostrecke- Muschelsalat im Stadtgarten Die Seilartistin Julia Knaust und die Jongleure der Kompanie "Hippana.Maleta" beim Muschelsalat. Foto: Michael Kleinrensing

Fotostrecke- Muschelsalat im Stadtgarten Die Seilartistin Julia Knaust und die Jongleure der Kompanie "Hippana.Maleta" beim Muschelsalat. Foto: Michael Kleinrensing

Fotostrecke- Muschelsalat im Stadtgarten Die Seilartistin Julia Knaust und die Jongleure der Kompanie "Hippana.Maleta" beim Muschelsalat. Foto: Michael Kleinrensing

Fotostrecke- Muschelsalat im Stadtgarten Die Seilartistin Julia Knaust und die Jongleure der Kompanie "Hippana.Maleta" beim Muschelsalat. Foto: Michael Kleinrensing

Fotostrecke- Muschelsalat im Stadtgarten Die Seilartistin Julia Knaust und die Jongleure der Kompanie "Hippana.Maleta" beim Muschelsalat. Foto: Michael Kleinrensing

Fotostrecke- Muschelsalat im Stadtgarten Die Seilartistin Julia Knaust und die Jongleure der Kompanie "Hippana.Maleta" beim Muschelsalat. Foto: Michael Kleinrensing

Fotostrecke- Muschelsalat im Stadtgarten Die Seilartistin Julia Knaust und die Jongleure der Kompanie "Hippana.Maleta" beim Muschelsalat. Foto: Michael Kleinrensing

Fotostrecke- Muschelsalat im Stadtgarten Die Seilartistin Julia Knaust und die Jongleure der Kompanie "Hippana.Maleta" beim Muschelsalat. Foto: Michael Kleinrensing

Fotostrecke- Muschelsalat im Stadtgarten Die Seilartistin Julia Knaust und die Jongleure der Kompanie "Hippana.Maleta" beim Muschelsalat. Foto: Michael Kleinrensing

Fotostrecke- Muschelsalat im Stadtgarten Die Seilartistin Julia Knaust und die Jongleure der Kompanie "Hippana.Maleta" beim Muschelsalat. Foto: Michael Kleinrensing

Fotostrecke- Muschelsalat im Stadtgarten Die Seilartistin Julia Knaust und die Jongleure der Kompanie "Hippana.Maleta" beim Muschelsalat. Foto: Michael Kleinrensing

Fotostrecke- Muschelsalat im Stadtgarten Die Seilartistin Julia Knaust und die Jongleure der Kompanie "Hippana.Maleta" beim Muschelsalat. Foto: Michael Kleinrensing

Fotostrecke- Muschelsalat im Stadtgarten Die Seilartistin Julia Knaust und die Jongleure der Kompanie "Hippana.Maleta" beim Muschelsalat. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Fotostrecke- Muschelsalat im Stadtgarten Die Seilartistin Julia Knaust und die Jongleure der Kompanie "Hippana.Maleta" beim Muschelsalat. Foto: Michael Kleinrensing

Fotostrecke- Muschelsalat im Stadtgarten Die Seilartistin Julia Knaust und die Jongleure der Kompanie "Hippana.Maleta" beim Muschelsalat. Foto: Michael Kleinrensing

Show in luftiger Höhe

Anonymität, Älterwerden, AfD – die Show in luftiger Höhe war – in sportlicher wie inhaltlicher Sicht – anspruchsvoll. David Hengstenberg und seine Freundin Anita formulierten es so: „Die Frau am Seil ist wahnsinnig sportlich und strotzt vor Kraft, allerdings wirken einige ihrer politischen Botschaften doch ziemlich schulmeisterhaft.“

Mischung aus Straßentheater, Zirkus und politischer Performance

„Julia Knaust ist mit ihrem Programm – einer Mischung aus Straßentheater, Zirkus und politischer Performance – seit gut eineinhalb Jahren sehr erfolgreich unterwegs“, erklärte Astrid Jakobs, Leiterin des Hagener Kulturbüros und Mit-Organisatorin der Sommerkulturreihe Muschelsalat.

+++ Lesen Sie auch: Hagen: Alles zum neuen Pächter der „Bürgerstuben“ in Wehringhausen +++

Und ihre Kollegin Heike Wahnbaeck fügte begeistert an: „Hier im Stadtgarten herrscht eine ganz besondere Stimmung. Die Atmosphäre unter den Bäumen und auf der Wiese ist einmalig.“

Zwei Jongleure auf einem Laufband

Im Anschluss an die Überkopf-Show folgte die Zirkusperformance „Runners“ der Compagnie Hippana-Maleta. Darin kämpften zwei Jongleure auf einem Laufband beinahe um ihr Leben. Es ging darum, dass Geschwindigkeit immer mehr den Alltag bestimmt.

Die Zuschauer verfolgen die Show auf der Bühne und genießen die Atmosphäre im Stadtgarten. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Der deutsche Zirkusperformer und Jongleur Jonas Schiffauer, sein aus Irland stammender Kollege Alex Allison und der spanische Instrumentalist Moisés Mas García präsentierten eine rasante Performance. Die teils peitschende Musik trieb die Läufer auf ihren Laufbändern zusätzlich an.

Zuletzt wurde der Stadtgarten vor vier Jahren – also 2019 – als Muschelsalat-Location genutzt. 2024 sollte die charmante Stätte hoch über den Dächern von Hagen auf jeden Fall wieder als Veranstaltungsort ausgewählt werden.

Finanziell unterstützt wurde die Open-Air-Veranstaltung im Stadtgarten von der Bezirksvertretung Mitte.

Und so geht es weiter:

Am kommenden Mittwoch, 5. Juli, wird im Ennepepark in Haspe eine amüsante Musical-Comedy-Show geboten. Fünf Akrobaten aus Kenia – „The Black Blues Brothers“ -- wirbeln dann über die Open-Air-Bühne. Das Spektakel beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt ist wie immer frei.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen