Hohenlimburg. Die älteste Hohenlimburgerin feiert am Samstag ihren 104. Geburtstag. Ab und an lässt sie sich den Genuss eines Eierlikörs nicht nehmen

Nur nicht zu viel „Gedöns“ machen, hat Ilse Knüppel gesagt. Es fällt jedoch schwer, diesen Wunsch vollends zu erfüllen. Denn heute feiert sie, die älteste Hohenlimburgerin, Geburtstag. Sie ist damit eine von drei Personen in Hohenlimburg und 33 Personen im gesamten Hagener Stadtgebiet, die mehr als 100 Jahre alt sind.

Heute vor 104 Jahren kam Ilse Knüppel in Morhange im französischen Lothringen zur Welt, damals die preußische Garnisonsstadt Mörchingen und Teil des Deutschen Kaiserreiches. Es tobte der Erste Weltkrieg, ihre Eltern nahmen sie und die zwei Geschwister und flüchteten nach Hagen. Anfang der 1930er ließ sich Knüppel zur Buchhalterin ausbilden, bei Hugo Schmitz und Co. in Hohenlimburg.

„Ich bin täglich mit dem Auto von Hagen zur Arbeit nach Hohenlimburg gefahren“, blickt sie zurück auf mehr als 40 Jahre Berufsleben. Seine Pflicht tun und nicht zu viel Aufheben um die eigene Person machen – so etwa zeichnet sie den roten Faden, der sich durch ihr Leben zog. Ihr Mann Fritz arbeitete bei I.P. Hüsecken, bis er plötzlich an einem Herzinfarkt verstarb. Ilse Knüppel erzählt davon mit einer tiefen Ruhe in ihrer Stimme, wie sie wohl nur Menschen im höchsten Lebensalter haben können.

Viele Sorgen habe sie in ihrem Leben nicht gehabt, sagt sie. Ihr Auto, einen Volkswagen, hat sie mit 80 Jahren abgegeben, als in Amerika der Präsident Bill Clinton wiedergewählt wird und in Deutschland gerade die „T-Aktie“ der Telekom an den Start ging. Themen aus Politik und Zeitgeschehen wühlen sie nicht mehr auf. Angst vor dem Corona-Virus? Ilse Knüppel zuckt mit den Schultern – damit hat sie sich nicht beschäftigt. Aber das Lesen der Zeitung gehört bis heute zum täglichen Ritual. Und was liest sie genau? „Die Todesanzeigen und das Fernsehprogramm.“

Gelassen durch das Leben

Vielleicht verbindet der ein oder andere mit Menschen, die ein solch hohes Alter erreichen, auch gleichermaßen eine Weisheit, die mit dem zunehmenden Alter einhergeht. Ilse Knüppel, weißes Haar und gut gekleidet, lehrt für den Blick auf das Leben vor allem Tugenden wie Gelassenheit und Genügsamkeit. „Ich bin immer ehrlich gewesen in Reden und Taten“, sagt sie. Und dann gibt es Eierlikör.

Sie möge den Likör sehr gerne, „weil der so wenig Prozente hat.“ Ab und an genehmige sie sich deshalb ein Pinnchen – immer in Maßen, versteht sich. Denn bis heute achtet sie auch auf ihre Gesundheit. Der Gang mit dem Rollator über die Flure des Heims, in dem sie lebt, gehört ebenso dazu wie der Verzicht auf Kuchen.

„Auf die Gesundheit“, sagt die heute 104-Jährige und hebt ihr Pinnchen Eierlikör gen Himmel. Zum Geburtstag heute bekommt sie ein Ständchen der Mitarbeiter im Pflegeheim. Am Nachmittag geht es dann mit der Familie in ihr Lieblingsrestaurant. „Über das Alter spricht man nicht, das hat man einfach“, gibt die Hohenlimburgerin, die wahrlich noch sehr fit und gesund wirkt, mit auf den Weg. Vielleicht ist das Leben eben manchmal viel einfacher, als man denkt.