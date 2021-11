16-jährige Ladendiebin beißt dem Detektiv in den Finger

Wehringhausen. Als ausgesprochen wehrhaft entpuppte sich ein 16-jähriges Mädchen, das beim Stehlen erwischt wurde. Die junge Frau biss zu.

Mit einem Biss in seinen Finger bezahlte ein Ladendetektiv in Hagen dafür, dass er eine jugendliche Diebin der Polizei übergeben wollte.

Der Mann beobachtete am Freitagnachmittag eine 16-Jährige dabei, wie sie in einem Lebensmittelgeschäft in der Wehringhauser Straße ein Glas Tomatensauce aus einem Regal nahm und dieses in ihrem Rucksack verstaute.

Als er sie darauf ansprach, versuchte zu flüchten. Er wollte sie am Arm festhalten, da schlug sie ihm ins Gesicht und biss ihm in einen Finger.

Der Mann erwies sich jedoch als stärker und hielt sie fest, bis die Polizei kam. Die Jugendliche erhielt eine Strafanzeige wegen räuberischen Diebstahls.

