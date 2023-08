Polizei in Hagen 16-Jähriger hat am Bahnhof Hagen die Taschen voller Cannabis

Hagen-Mitte. Bei einer Kontrolle am Bahnhofsvorplatz beweist die Polizei Hagen bei einem Jugendlichen den richtigen Riecher.

Der Schwerpunktdienst der Polizei Hagen hat am Freitag in der Mittagszeit einen Jugendlichen auf dem Bahnhofsvorplatz gestellt, der eine Tasche voller Betäubungsmittel mit sich führte. Gegen 12 Uhr sprachen die Beamten den 16-Jährigen an: Er roch stark nach Cannabis und gab an, keine Ausweisdokumente bei sich zu führen.

Waage und Bares in der Tasche

Als die Einsatzkräfte ihn zur Identitätsfeststellung zur Polizeiwache brachten, stellte sich heraus, dass sich in seiner Umhängetasche eine Feinwaage, Bargeld, Verpackungsmaterial, diverse Verkaufseinheiten Cannabis sowie Haschisch befanden. Darüber hinaus fanden die Polizisten einen Klumpen Haschisch in den Sachen des Hageners sowie loses Cannabis in einem großen Druckverschlussbeutel.

Der 16-Jährige erhielt eine Strafanzeige wegen des Handels mit Betäubungsmitteln. Die Polizisten beschlagnahmten die gefunden Betäubungsmittel und fertigten eine Strafanzeige wegen des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln. Der Hagener erhielt darüber hinaus ein Bereichsbetretungsverbot für die Zone rund um den Hagener Hauptbahnhof.

