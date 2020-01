Hagen. Das Wetter im Dezember war sehr mild für die Jahreszeit. Am 19. wurde mit Hilfe von Sonnenschein und Föhn in Altenhagen 17,1 Grad gemessen.

17,1 Grad in der Spitze: Es war ein warmer Dezember in Hagen

Der Dezember lag mit einer Durchschnittstemperatur von 4,5 Grad an der Sternwarte am Eugen-Richter-Turm um zwei Grad über dem langjährigen Mittel der Vergleichsperiode von 1981 bis 2010. Das Flächenmittel im Stadtgebiet, ermittelt durch die zwölf Wetterstationen im Verbund des Hagener Wetternetzes, lag mit 5,5 Grad fünf Zehntel über dem NRW-Durchschnitt.

Am kühlsten war es an der Sternwarte selbst mit 4,5 Grad und am wärmsten im Innenstadtbereich mit 6,2 Grad. Wärmster Ort in NRW innerhalb war Köln-Stammheim mit ebenfalls 6,2 Grad.

Insgesamt fiel der Monat allerdings sehr mild aus. Die Temperaturen erreichten hin und wieder zehn Grad und mehr. In der Woche vor Weihnachten war es besonders mild. Am 19. wurde mit Hilfe von Sonnenschein und des Sauerlandföhns in Altenhagen mit 17,1 Grad das Monatsmaximum der Temperatur gemessen.

Die Nächste waren in Hagen meistens frostfrei

Die Nächte waren meist frostfrei. In der Innenstadt wurde im gesamten Monat an nur vier Tagen Frost registriert, im Volmetal waren es bis zu zehn Tage. Zum Ende des Monats setzte sich vorübergehend Hochdruckeinfluss durch, und in den windstillen und teils klaren Nächten konnte es sich rasch abkühlen. In Boelerheide wurde am 28. mit minus 3,8 Grad das Monatsminimum innerhalb des Stadtgebiets ermittelt.

Am 30. war die Luft extrem trocken. Im Innenstadtbereich sank die relative Luftfeuchte zeitweise auf Werte von unter zehn Prozent. Mit einer Niederschlagsmenge von 99 Liter pro Quadratmeter, gemessen am Eugen-Richter-Turm, wurde der langjährige Mittelwert um etwa fünf Prozent unterschritten. An 21 Tagen wurde messbarer Niederschlag beobachtet. In Dahl wurde mit 111 Liter pro Quadratmeter der meiste Niederschlag im Stadtgebiet gemessen, in der Innenstadt mit 76 Liter pro Quadratmeter der wenigste. Im Sauerland wurde mit 170 Liter pro Quadratmeter der meiste Niederschlag in NRW gemessen.

An zwölf Tagen gab es gar keinen Sonnenschein

Mit 56 Sonnenstunden gab es rund ein Viertel mehr Sonne als im langjährigen Mittel zu erwarten gewesen wäre. Zum Vergleich: Der NRW-Durchschnitt lag bei 50 Sonnenstunden mit einem Maximum von 62 Stunden in Warburg. An zwölf Tagen gab es überhaupt keinen Sonnenschein.

Im Dezember war es häufig stürmisch. An 23 Tagen wehte der Wind stark (mehr als Windstärke 6) und an zwölf Tagen stürmisch (mehr als Windstärke 8). Die Spitzenböen erreichten mit 88 Kilometern pro Stunde Windstärke 9. Auf dem Kahlen Asten traten mit 104 Kilometern pro Stunde die stärksten Böen in NRW auf.

