19-Jähriger wird in Hagen von vier Angreifern überfallen

Hagen-Mitte. Die Polizei in Hagen ermittelt wegen schweren Raubes, nachdem ein Hagener (19) nach einer Kneipentour von vier Leuten angegriffen wurde.

Die Kriminalpolizei in Hagen ermittelt wegen eines Straßenraubes in der Innenstadt. Vier junge Männer sollen einen 19-jährigen Hagener malträtiert und ausgeraubt haben.

Der junge Mann war am Montag mir einem Freund in der Innenstadt auf Kneipentour. Nachdem beide einige Gaststätten besucht hatten, tranken sie ein letztes Bier in einem Lokal in der Elberfelder Straße. Schon hier bemerkte der Hagener eine vier- bis fünfköpfige Personengruppe im Alter zwischen 17 und 21 Jahren.

Gegen zwei Uhr in der Nacht verließ er das Lokal und begab sich zur Bushaltestelle am Sparkassen-Karree, von wo aus er nach Hause fahren wollte. Hier traf er erneut auf die Gruppe.

Tritte und Schläge

Die vier Jugendlichen schlugen und traten auf ihn ein. Dabei entrissen sie ihm sein braunes Lederportemonnaie. Anschließend ließen sie von ihm ab und liefen in Richtung Altenhagener Brücke davon.

Der junge Mann ging zunächst nach Hause und erstattete erst in den Morgenstunden Anzeige bei der Polizei. Ein Räuber wird als etwa 1,75 m groß und dunkelhäutig beschrieben.

Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei den Ermittlern unter Tel. 02331-986 2066 zu melden.

