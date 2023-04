Alarm in der Rathaus-Galerie Hagen. Ein Löschzug rückt an.

Innenstadt 20 Feuerwehrleute rücken in der Rathaus-Galerie Hagen an

Hagen. Tumult in der Elberfelder Straße in Hagen: Die Feuerwehr rückt in der Rathaus-Galerie an. Die obere Etage wird kurzzeitig gesperrt.

Ein Löschzug mit insgesamt 20 Feuerwehrleuten zog am heutigen Mittag, 25. April, ab etwa 12 Uhr die Blicke in der Elberfelder Straße in der Hagener Innenstadt auf sich: Der Grund: Es war ein Notruf eingegangen; es war von einem Brand in der erst vor vier Wochen eröffneten Rathaus-Galerie auszugehen.

Alarm in der Rathaus-Galerie. Brandgeruch Foto: Yvonne Hinz / WP/Yvonne Hinz

Bei der genauen Überprüfung stellte sich allerdings heraus, dass es keinen Brand in einem Ladenlokal in der oberen Etage gegeben hatte, sondern sich lediglich Brandgeruch im Gebäude entwickelt hatte. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr checkten die Lage; gegen 12.45 Uhr zogen sich die Einsatzkräfte aus der Einkaufspassage zurück; der Löschzug rückte aus der Fußgängerzone ab.

Zahlreiche Sicherheitskräfte versperren die Rolltreppen

Die Besucherinnen und Besucher der Rathaus-Galerie wurden von zahlreichen Sicherheitskräften (Security-Dienst), die die Rolltreppen im Erdgeschoss versperrten, darauf hingewiesen, dass es „einen Vorgang“ in der Einkaufspassage gebe. Der Betrieb lief dann jedoch ab 12.45 Uhr normal weiter.

>>> Weitere Infos:

Die Rathaus-Galerie Hagen hat am 30. März nach fast zweijähriger Schließung wieder eröffnet. Allerdings sind bei dem holprigen Neustart nur etwa 30 Shops der ursprünglich über 60 Geschäfte wieder an den Start gegangen. Vor einigen Tagen meldete dann auch noch der Eigentümer der Rathaus-Galerie – die GNO - Insolvenz an.

Folgende Geschäfte sind in der Rathaus-Galerie wieder am Start:

Drogeriemarkt Rossmann, Tredy, Eterna, Camp David/Soccx, Parfümerie Pieper, Mc Paper, Pandora, Jack Jones, Ditch, Bijou Brigitte, Only, S’Oliver, Krass, Rathaus-Galerie-Apotheke, Früchte-Paradies, Vegan Land, Mr. Phan’s, Asiahung, Bubble-Tea I like, Hunkemöller, Bargello, Schuhgeschäft Deichmann, Woolworth (neuer Mieter), Your Dreams Nails, Kult, Tedi, Nanu Nana, Studio­ Line, Kosmetik Beauty Salon, O 2.

Einige Geschäfte sind noch nicht wieder am Start:

(Das Center-Management führt derzeit noch Verhandlungsgespräche mit einigen Betreibern). Elektronikfachmarkt Saturn, Goldrichtig, Tchibo, Optiker Robin Look, Rituals (der Shop wird demnächst wohl auf einer anderen Fläche als bislang eröffnen), Liberty, Hallhuber, Sidestep, Subway, Kaffeebar Segafredo.

Vor einigen Monaten haben bereits eröffnet:

Supermarkt Rewe, Märkische Bank, Dialysezen­trum Nephrocare, Hagen-Wirtschaftsentwicklung.

In die Rathaus-Galerie kehren nicht zurück: Zara, Tom Taylor, Feinkost Wajos, Schuhhaus Hammerschmidt, Yves Rocher, Gamestop, Reno/CCC-Shoes.

Auch Roshi’s Currybar wird nicht wieder eröffnen – Betreiberin Roshanak Jalilzadeh ist verstorben.

Die Esprit-Filiale hatte schon im November 2020 (also vor dem Hochwasser) die Segel gestrichen.

