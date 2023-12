20-Jähriger randaliert vor Kiosk - Polizei muss einschreiten

Die Polizei musste einschreiten, als ein Randalierer vor einem Kiosk in Hagen Passanten anpöbelte.

Hagen-Mitte Der junge Mann pöbelt Passanten an und beschädigt Blumenkübel in der Hagener Innenstadt. Sein Verhalten hat deutliche Konsequenzen.

Eine Anwohnerin rief die Polizei am Dienstagmorgen in die Hagener Innenstadt, weil dort ein junger Mann randalierte. Der 20-Jährige hielt sich dort vor einem Kiosk auf, pöbelte Passanten an und trat mehrfach gegen einen Zaun. Außerdem beschädigte er mehrere Blumenkübel.

Polizeibeamte attackiert

Bei der anschließenden Kontrolle weigerte er sich, seine Personalien anzugeben und attackierte die Polizeibeamten mit Faustschlägen und Tritten. Der 20-jährige Hagener wurde daraufhin am Boden fixiert und ins Polizeigewahrsam gebracht. Der Beschuldigte stand unter Einfluss von Betäubungsmitteln und Alkohol. Die eingesetzten Polizeikräfte blieben unverletzt und legten eine Anzeige vor.

