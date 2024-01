Was für „24-Stunden-rund-um-die-Uhr-Einkäufer“ vielleicht genau das Richtige - der Snack-Automat an der Hagener Straße 60 in Hagen-Boele.

Hagen Lebensmittel 24-Stunden-Einkauf am Snack-Automat in Hagen: Muss das sein?

Hagen Süßwaren und Getränke rund um die Uhr gibt‘s am Verkaufsautomaten in Hagen-Boele. „Damit kein Notstand ausbricht“, sagt Yvonne Hinz ironisch.

Wie lange der Verkaufsautomat an der viel befahrenen Straße schon steht, kann ich gar nicht sagen. Ein Kollege erzählte mir vor ein paar Tagen davon. Ihm war der Snack-Automat aus dem Auto heraus zum ersten Mal ins Auge gesprungen.

Und da ich kurze Zeit später eh in Richtung Hagener Norden unterwegs war, hab‘ ich auf der gegenüberliegenden Straße schnell mal eben angehalten. Ich rede von dem Süßigkeiten- und Getränkeautomaten, der an der Hagener Straße 60 - kurz hinter der Senke - steht. Er ist weder schick noch gammelig und wurde auf einem Privatgrundstück, das an den Bürgersteig grenzt, direkt neben einer Plakatwand platziert.

Schokoriegel und feurige Lollipops mit Chiligewürz

Was das Teil ausspuckt, wenn man entsprechendes Geld einwirft oder per EC-Karte bezahlt? Gängige Schoko- und Keksriegel, Weingummi und exotische Artikel wie „Takis“, also feurige Lollipops mit Chiligewürz, außerdem Getränkedosen und Safttütchen. Das meiste also nichts Besonderes, aber teurer als im Supermarkt. Dafür jedoch rund um die Uhr erhältlich.

Schoko- und Keksriegel, Weingummi und Getränkedosen sowie Safttütchen gibt‘s im Snack-Automaten an der Hagener Straße. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Lazzi‘s 24/7 E-Kiosk ist übrigens auf dem Automaten in Hagen-Boele zu lesen. Wer also um Mitternacht einen süßen Zahn verspürt oder morgens um vier tierischen Bock auf eine Caprisonne hat, kann den Snack-Automaten ansteuern und glücklich werden.

Automat muss wohl Geld einbringen

Muss diese 24-Stunden-(Über-)Versorgung sein? Ich finde nicht, aber das ist meine persönliche Meinung. Außerdem - wenn der Automat nichts abbringen würde, wäre er wohl wieder demontiert worden, oder?

Kiosk „Hype“ lockt vor allem junge Kunden an

Genau wie der 24/7-Automaten-Kiosk „Hype“ in der Hagener Innenstadt. Vor dreieinhalb Monaten hat besagter Trend-Shop, der (fast) ohne Personal auskommt, in der Spinngasse eröffnet. Und was soll ich sagen?

Hat vor dreieinhalb Monaten in der Hagener Spinngasse eröffnet - der Automaten-Kiosk „Hype“. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Zum einen existiert der neumodische Kiosk noch, zum anderen hab‘ ich zu den verschiedensten Zeiten dort schon etliche, meist junge Kunden gesichtet. Na also, mit der Zeit zu gehen, scheint manchmal nicht verkehrt.

