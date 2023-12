25.500 Euro: Boeler Weihnachtsmarkt spendet kompletten Erlös

Boele Traditionell wird der Erlös des besinnlichen Marktes an gemeinnützige Einrichtungen gespendet. Und diese profitieren diesmal.

25.500 Euro sind beim Boeler Weihnachtsmarkt zusammengekommen. Traditionell wird der Erlös wiederum an Vereine, Gruppen und Organisationen gespendet, die der Allgemeinheit dienen und Menschen helfen. Der Boeler Weihnachtsmarkt ist schon immer ein nicht-kommerzieller Markt, bei dem es nicht um Gewinne, sondern um Gemeinschaft und Hilfe darüber hinaus geht. Das Ergebnis in diesem Jahr ist besonders hervorhebenswert, weil der Regen dem Markt zwischendurch die Resonanz verhageln wollte, was er aber nicht geschafft hat. Das Geld wird aufgeteilt an diese Institutionen: Bahnhofsmission, Roncalli-Haus, das Wohnhaus der Caritas, die Weihnachtsfeier des CVJM, die evangelische und katholische Kirchengemeinde, das Frauenhaus, die Jugendfeuerwehr Boele-Kabel, die Goetheschule, das Erwachsenen- und das Kinderhospiz, das Jugendzentrum Boele, die Kolpingfamilie, MS-Gruppe Hagen, die Notfallseelsorge, die Schülbücherei Hagen-Nord, den Förderverein des Kindergartens Boele und die Flüchtlingskinder in der Pillauer Straße.

