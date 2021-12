27 Autoren haben Beiträge fürs Hagen Buch 2022 geliefert

Hagen. Für viele ein beliebtes Weihnachtsgeschenk - das Hagen Buch, das jährlich erscheint. Welche Beiträge es diesmal enthält.

Für etliche an ihrer (Heimat-)Stadt Interessierte ist es eine Tradition, das Hagen Buch zu Weihnachten zu verschenken. Auch in diesem Jahr liegt das aktuelle, 300-seitige Werk pünktlich vor dem Fest druckfrisch vor. Impulse zur Stadt, Heimat- und Kunstgeschichte liefert das Hagen Buch, und das seit mittlerweile 16 Jahren.

Das neue Hagen Buch 2022 liegt druckfrisch vor. Es besteht aus 300 Seiten und zahlreichen Fotos. Foto: ardenku verlag

„Ich bin froh, dass das Hagen Buch 2022 in dieser turbulente und durch Corona geprägten Zeit überhaupt fertig geworden ist“, sagt Petra Holtmann vom Ardenku-Verlag. Die Historikerin hat es auch in diesem Jahr - gemeinsam mit dem redaktionellen Leiter Michael Eckhoff - geschafft, 27 Autoren für das Hagen-Buch zu gewinnen.

Silberfarbenes Cover

Das Schwerpunktthema des Werkes, dessen Cover in dezentem Silber gestaltet ist, lautet dieses Mal „Hagen Netz“. So stellt Claudia Eckhoff das Eine-Welt-Netzwerk in Hagen am Beispiel des Allerwelthauses in der Potthofstraße, das lokal, regional und global arbeitet, vor, und Erich G. Fritz berichtet über die in Hagen ansässige Georg-Kraus-Stiftung und ihre Netzwerk-Arbeit.

Spannende Kindheitserinnerungen

Birgit Ebbert lockt die Leser in den Hohenlimburger Märchenwald, mit dem viele Hagener schöne und spannende Kindheitserinnerungen verbinden und Anke Hufschmidt, stellvertretende Leiterin des Freilichtmuseums, gibt Einblicke in Häuser und Werkstätten des Museums im Mäckinger Bachtal.

Hubert Köhler geht in seinem Beitrag auf Werbe-Dias von Hagener Geschäften (u.a. von Radio Schilling) ein, die in den 1950er und 1960er Jahren zur Alltagskultur zählten. Foto: Archiv Frank Klaproth

Unter dem Titel „Kupfer war sein Element“ wagt Jens Bergmann einen Rückblick auf das mehr als 30 Jahre währende Wirken des Metallbildhauers Christian Scholz, der für seine aufwendig gestalteten Türen und Portale bekannt war, und Hubert Köhler widmet sich im aktuellen Buch der Geschichte der Kinowerbung in den Hagener Lichtspielhäusern.

Konkret: Köhler geht auf Werbe-Dias von Hagener Geschäften (u.a. von Radio Schilling und dem Haushaltswarengeschäft Limke) ein, die in den 1950er und 1960er Jahren zur Alltagskultur zählten.

Thomas Eckhoff berichtet aus eigenem Erleben von einer ganz besonderen Tradition und Brauchtumspflege, nämlich der Hasper Kirmes. Und Rouven Lotz, Direktor des Emil-Schumacher-Museums, erinnert in einem Beitrag an den im April verstorbenen Kunsthistoriker, Museumsdirektor und Museumsstifter Ulrich Schumacher.

3000 Exemplare Herausgeber des Hagen Buchs 2022 , das druckfrisch in einer Auflage von 3000 Exemplaren vorliegt, ist der Hagener Heimatbund. Das im Hagener Ardenku-Verlag erschienene Buch mit zahlreichen Fotos, das Impulse zur Stadt, Heimat- und Kunstgeschichte aufgreift, hat die ISBN 978-3- 942184-62-5, kostet 15 Euro und ist ab sofort im Buchhandel und online erhältlich.

Ob Petra Holtmann schon eine Idee, um welche Bereiche es im nächsten Buch gehen könnte, hat? Die Historikerin lacht. „Natürlich steht das Schwerpunktthema des 2023er-Buches schon fest. Es lautet ,Hagen-Geschmack‘.“

Dann wird Petra Holtmanns Stimme allerdings ernst: „Die stets Anfang eines neuen Jahres stattfindende Autorenkonferenz bei mir im Ardenku-Verlag, auf der sich in lockerem Rahmen alle Hagen-Buch-Mitautoren treffen und austauschen, findet aufgrund der Pandemie voraussichtlich im Januar 2022 nicht statt.“ Auch im Januar 2021 fiel das beliebte Treffen aufgrund der Covid-19-Einschränkungen aus.

