Kommunalwahl 2020 in Hagen 276 Kandidaten ringen in Hagen um Direktmandat für den Rat

Hagen. In 26 Wahlbezirken treten in Hagen 276 Kandidaten für einen Sitz im Rat an. Wir zeigen allen Bürgern, wen sie wo auf dem Wahlzettel finden.

Die Qual der Wahl haben die Hagener am 13. September. In insgesamt 26 über das gesamte Stadtgebiet verteilten Kommunalwahlbezirken bewerben sich insgesamt 276 Direktkandidaten für ein Mandat im Hagener Rat. Die Bewerber stammen – vom Einzelbewerber Bledi Dervishi in Altenhagen-Süd mal abgesehen, – alle aus den Reihen von SPD, CDU, Grünen, Hagen Aktiv, Linke, AfD, FDP, Bürger für Hohenlimburg, Piraten, Republikaner, Hagener Aktivisten Kreis (HAK) und Die PARTEI.

Die geringste Auswahl haben dabei die Bürger in Eilpe-Zentrum/Oberhagen sowie in Eilper Feld/Delstern, wo jeweils nur neun Bewerber antreten. Die meisten Kandidaten mit jeweils zwölf finden sich in Hohenlimburg-Süd sowie in Altenhagen-Süd.

Wähler haben gleich viermal das Wort Neben dem Hagener Rat entscheiden die Bürger am 13. September auch über die Mehrheitsverhältnisse in den Hagener Bezirksvertretungen: Mitte, Nord, Haspe, Eilpe/Dahl und Hohenlimburg. Aus den Reihen des Bezirksgremiums wird dann die Person des Bezirksbürgermeisters gewählt. Zudem wird über den künftigen Oberbürgermeister entschieden. Hier kandidieren Wolfgang Jörg (SPD), Erik O. Schulz (parteilos), Dr. Josef Bücker (Hagen Aktiv), Ingo Hentschel (Linke), Michael Eiche (AfD), Thorsten Kiszkenow (Piraten), Franco Flebus (Rep) und Laura Valeria Knüppel (Die PARTEI). Letztlich können die Wähler auch noch darüber entscheiden, wer für Hagen im RVR-Parlament Platz nimmt.

Auffällig ist zudem, wie beispielsweise bei den Republikanern das Bewerberfeld zur Familienangelegenheit wird: Neben OB-Kandidat Franco Flebus, bewerben sich auch noch eine Christin, ein Patrick und eine Justine Helena mit gleichem Familiennamen um einen Ratssitz. Noch ausgeprägter ist dieses Phänomen bei den Linken. Hier zieht es nicht bloß Ingo Hentschel auf den Sessel von Oberbürgermeister Erik O. Schulz, sondern aus dem Hentschel-Clan treten auch noch Kevin Ingo, Elke, Marcel Rüdiger, Roswitha Irene und Rüdiger Herbert – also gleich ein Sextett – für das Stadtparlament an.

Hier der Gesamtüberblick zu sämtlichen Kandidaten, die sich auf den jeweiligen Stimmzetteln wiederbefinden Dieser fördert zugleich zu Tage, mit welch bemerkenswerten Zweit- Dritt- und Viert-Vornamen so manche Bewerber durchs Leben gehen. Die Reihenfolge ergibt sich aus der Stärke der Parteien bei der Kommunalwahl 2014:

1 Mittelstadt: 1. Machinek, Matthias Ulrich Georg (SPD); 2. Fischer, Benjamin Tobias (CDU); 3. Panzer, Hans-Georg Erwin Wilhelm (Grüne); 4. Masuch, Gertrud (Hagen Aktiv); 5. Hentschel, Kevin Ingo (Linke); 6. Zimmer, Michael Manfred (AfD); 7. Geisler, Hans-Joachim (FDP); 8. Specht, Christian (Piraten); 9. Richter, Peter (Rep); 10. Büyükaltay, Harun (HAK).

2 Altenhagen-Süd: 1. Pinkvoss, Kirsten (SPD); 2. Niemann, Corinna Bettina (CDU); 3. Freund, Elke (Grüne); 4. Ribaudo, Pina (Hagen Aktiv); 5. Hentschel, Elke (Linke); 6. Michels, Saskia (AfD); 7. Enders, Peter (FDP); 8. Bensch, Christian (Piraten); 9. Dervishi, Bledi (Dervishi); 10. Flebus, Franco (Rep); 11. Orak, Hakan (HAK); 12. Jasper, Henning Malte Thorben (Die PARTEI).

3 Altenhagen-West: 1. Borchert, Fleming (SPD); 2. Andjelkovic, Alexander (CDU); 3. Reh, Frank Klaus (Grüne); 4. Schuchardt, Kirsten (Hagen Aktiv); 5. Hentschel, Marcel Rüdiger (Linke); 6. Pietsch, Max Roland (AfD); 7. Gödde sen., Franz Klemens (FDP); 8. Fritsch, Oskar Alexander (Piraten); 9. Lubinski, Tanja (Rep); 10. Gül, Faruk Tunahan (HAK); 11. Wiehagen, Bastian (Die PARTEI).

4 Altenhagen-Ost: 1. Wiegmann, David (SPD); 2. Schmidt, Gerold Emanuel (CDU); 3. Kretschmann, Michael (Grüne); 4. Filthaus, Beate Hedwig (Hagen Aktiv); 5. Hasenberg, Marvin (Linke); 6. Herbert, Heidi (AfD); 7. Röhr, Bernd (FDP); 8. Gullo, Stefanie (Piraten); 9. Kempe, Andreas (Rep); 10. Caliskan, Fatih (HAK); 11. Imeri, Aysen Melis (Die PARTEI).

5 Fleyerviertel: 1. Szuka, Nils (SPD); 2. Treß, Stephan (CDU); 3. Riechel, Joachim (Grüne); 4. Homburg, Axel Tobias (Hagen Aktiv); 5. Wenzel, Fritz-Alfred (Linke); 6. Köchling, Jonas Christopher (AfD); 7. Graf, Katja (FDP); 8. Schaepe, Martin (Piraten); 9. Lubinski, Sebastian (Rep); 10. Chennoufi, Karim (HAK); 11. Lehmacher, Björn (Die PARTEI).

6 Eppenhausen: 1. Peters, Christian Peter (SPD); 2. Walter, Thomas (CDU); 3. Danzeglocke, Ralf (Grüne); 4. Marks, Brunhild (Hagen Aktiv); 5. Fiedler, Uwe (Linke); 6. Fenn, Constance Elizabeth (AfD); 7. Fehske, Klaus Joachim (FDP); 8. Stemmer, Benjamin (Piraten); 9. Lubinski, Christian (Rep); 10. Sarikaya, Gül (HAK); 11. Köppert, Michael (Die PARTEI).

7 Emst: 1. Meier, Jörg (SPD); 2. Wirth, Meinhard Hugo (CDU); 3. Sauerwein, Ruth (Grüne); 4. Winkelheide, Doris Hedwig Ute (Hagen Aktiv); 5. Budweg, Jörg Georgios (Linke); 6. Wienand, Markus (AfD); 7. Thielmann, Claus Caspar Richard (FDP); 8. Quadt, Denis Matthias (Piraten); 9. Reichhardt, Anita (Rep); 10. Lehmacher, Jasmin (Die PARTEI).

8 Remberg: 1. König, Werner (SPD); 2. Schmidt, Max Fabian (CDU); 3. Kingreen, Hildegund Gisela (Grüne); 4. Arndt, Walter (Hagen Aktiv); 5. Bartscher, Ursula Therese (Linke) 6. Radke, Lisa Kristin (AfD); 7. Hegenberg, Lars Peter (FDP); 8. Buchholz, Martin (Piraten); 9. Lubinski, Vanessa (Rep); 10. Bahadür, Selman (HAK); 11. Pruß, Jan (Die PARTEI).

9 Wehringhausen/Stadtgarten: 1. Rudel, Claus Gunter (SPD); 2. Lausen, Patrick Oliver (CDU); 3. Heuer, Heike (Grüne); 4. Darda, Andreas (Hagen Aktiv); 5. Hentschel, Ingo (Linke); 6. Bollow, Werner (AfD); 7. Weiß, Dominik (FDP); 8. Kampf, Thomas (Piraten); 9. Schröder, Dennis (Rep); 10. Özdil, Okan (HAK); 11. Schmitter, Anne Katrin (Die PARTEI).

10 Wehringhausen/Kuhlerkamp: 1. Mechnich, Hans-Christian Ralf (SPD); 2. Purps, Melanie Margarethe Renate (CDU); 3. Ludwig, Rüdiger (Grüne); 4. Riemann, Tim Oliver (Hagen Aktiv); 5. Germanidis, Pavlos (Linke); 6. Sieling, Karin (AfD); 7. Stich, Ewald Marcus (FDP); 8. Huhn, Volker (Piraten); 9. Lubinski, Frank (Rep); 10. Oral, Ömer (HAK); 11. Lehmann, Keith (Die PARTEI).

11 Boele/Hengstey/Brockhausen: 1. Eiben, Inger (SPD); 2. Kruse, Dennis (CDU); 3. Panzer, Wilhelmine Edeltraud (Grüne); 4. Löher, Jochen (Hagen Aktiv); 5. Güclü, Berivan (Linke); 6. Nabert-Mumm, Marion (AfD); 7. Greve, Yannis (FDP); 8. Decker, Frank Kurt Paul (Piraten); 9. Leimann, Kai Dieter (Rep); 10. Seyhan, Enes (HAK); 11. Hoppmann, Ines (Die PARTEI).

12 Kabel/Bathey/Garenfeld: 1. Jusaj, Milazim (SPD); 2. Voigt, Rainer (CDU); 3. Ladleif, Peter Paul (Grüne); 4. Arutyunyan, Kevin Aschotovič (Hagen Aktiv); 5. Sarwar, Shazada (Linke); 6. Köster, Michael Adolf (AfD); 7. George, Sebastian Daniel (FDP); 8. Specht, Andreas (Piraten); 9. Schröder, Nico (Rep); 10. Oral, Fadime Zehra (HAK); 11. Luth, Dennis (Die PARTEI).

13 Helfe/Fley: 1. Kunz, Matthias Henning (SPD); 2. Cramer, Marianne Gertrud (CDU); 3. Fritzsche, Jörg Sven Holger (Grüne); 4. Brighina, Claudia (Hagen Aktiv); 5. Rau, David Karl Theo (Linke); 6. Dreher-Sudhoff, Birgit (AfD); 7. Rapp-Frick, Clara Sophie (FDP); 8. Ising, Delia (Piraten); 9. Lubinski, Gisela (Rep); 10. Schäfer, Ulrich Wihelm (Die PARTEI).

14 Boelerheide: 1. Mosch, Günter (SPD); 2. Klepper, Jörg (CDU); 3. Nensa, Christoph Paul Günter (Grüne); 4. Bücker, Eva-Maria (Hagen Aktiv); 5. Hentschel, Roswitha Irene (Linke); 6. Michels, Marcel (AfD); 7. Plahr, Alexander Rene (FDP); 8. Wygocki, Paul Konrad (Piraten); 9. Lubinski, Gabriele (Rep); 10. Faßbender, Florian (Die PARTEI).

15 Vorhalle/Eckesey: 1. Stange, Martin (SPD); 2. Ciupka, Stefan (CDU); 3. Kahrau, Paul (Grüne); 4. Servidio, Sigrid Rita (Hagen Aktiv); 5. Hesse, Lisa (Linke); 6. Rath, Bernd Paul Walter (AfD); 7. Jung, Philipp (FDP); 8. Kiszkenow, Reinhold (Piraten); 9. Lubinski, Kimberly (Rep); 10. Gövercile, Abdurrahman (HAK); 11. Knüppel, Laura Valeria (Die PARTEI).

16 Hohenlimburg-Nord: 1. Brandstätter, Nadine (SPD); 2. Reinke, Detlef Heinz Gerald (CDU); 3. Pfefferer, Nicole Sofie (Grüne); 4. Nigbur-Martini, Karin (Hagen Aktiv); 5. Wolframm, Hans-Werner (Linke); 6 . Buczek, Richard Walter (AfD); 7. Seilheimer-Wittmann, Joachim (FDP); 8. Kampe, Rolf Jürgen Klaus (BfHo); 9. Wolf, Gabriele (rep); 10. Sarikaya, Kübra (HAK); 11. Liebrucks, Holger (Die PARTEI).

17 Hohenlimburg-Ost: 1. Vogel, Gerold (SPD); 2. Eisermann, Jochen (CDU); 3. Peuler-Kampe, Andrea (Grüne); 4. Lohse, Andrea (Hagen Aktiv); 5. Sondermeyer, Ralf (Linke); 6. Rode, Andreas Dieter (AfD); 7. von der Heyden, Christoph (FDP); 8. Simon, Thomas (BfHo); 9. Arens, Christa Hildegard (Rep); 10. Ucan, Muhammed Enes (HAK); 11. Kliemek, Anita (Die PARTEI).

18 Hohenlimburg-Süd: 1. Timm-Bergs, Ramona (SPD); 2. Glod , Michael (CDU); 3. Behle, Sabine Katrin Anni (Grüne); 4. Dahlhaus, Julia Hertha Eva-Maria (Hagen Aktiv); 5. Kofoglou, Athanasios (Linke); 6. Trpisovsky, Zdenek (AfD); 7. Bach, Horst-Josef (FDP); 8. Schmidt, Frank Karl Albert (BfHo); 9. Rarbach, Matthias Werner (Piraten); 10. Schröder, Janine-Nicole (Rep); 11. Sarikaya, Abdullah (HAK); 12. Demirbas, Yasin (Die PARTEI).

19 Hohenlimburg-West: 1. Jostes, Hendrik (SPD); 2. Scholz, Martin Matthias Maria (CDU); 3. Rödel, Tobias (Grüne); 4. Born, Olaf (Hagen Aktiv); 5. Wolframm, Michael (Linke); 6. Neumann, David Martin (AfD); 7. Vesper, Jan (FDP); 8. Arnusch, Peter (BfHo); 9. Lubinski, Jasmin (Rep); 10. Baz, Haci Veli (HAK); 11. Jasper, Nils Steffen Ralf (Die PARTEI).

20 Eilpe-Zentrum/Oberhagen: 1. Engelhardt, Anja (SPD); 2. Röspel, Ernst Wolfgang (CDU); 3. Stiller-Ludwig, Christa Regina (Grüne); 4. Pfeiffer, Udo (Hagen Aktiv); 5. Bergmann, Valeria (Linke); 6. Buczek, Andrea (AfD); 7. Grzeschista, Michael Alfons (FDP); 8. Kampf, Markus (Piraten); 9. Rehnelt, Irene Annemarie Karla (Rep).

21 Eilper Feld/Delstern: 1. Niedergriese, Kevin (SPD); 2. Krauß-Hoffmann, Peter (CDU); 3. Beuth, Oliver (Grüne); 4. Hamann, Christian (Hagen Aktiv); 5. Hoffmann, Wolfgang (Linke); 6. Eiche, Michael (AfD); 7. Leicht, Uwe (FDP); 8. Flebus, Christin (Rep); 9. Klose, Sabine Marianne (Die PARTEI).

22 Dahl/Volmetal: 1. Kuhenne, Ralf (SPD); 2. Peddinghaus, Sabine (CDU); 3. Köppen , Jutta Karin (Grüne); 4. Bangert, Angelika (Hagen Aktiv); 5. Dreesbach, Frank Bernd (Linke); 6. Fenn, Rolf Alfred (AfD); 7. Gebhard, Dietmar (FDP); 8. Kiszkenow, Angelika (Piraten); 9. Ulrich, Eduard (Rep); 10. Talarek, Christian (Die PARTEI).

23 Geweke/Spielbrink: 1. Thieser, Dietmar Josef (SPD); 2. Ramrath, Stephan (CDU); 3. Willaredt, Rolf Ludwig (Grüne); 4. Bücker, Josef (Hagen Aktiv); 5. Bolhöfner-Dreesbach, Kerstin (Linke); 6. Geitz, Maria (AfD); 7. Wittek, Barbara Jolanta (FDP); 8. Kühnholz, Carsten (Piraten); 9. Flebus, Patrick (Rep); 10. Zgorski, Adam Ernst (Die PARTEI).

24 Haspe-Mitte/Kückelhausen: 1. Schisanowski, Timo (SPD); 2. Bremser, Heike Hildegard (CDU); 3. Goertz, Uwe (Grüne); 4. Krimme, Rainer (Hagen Aktiv); 5. Fordt, Tobias (Linke); 6. Geitz, Andreas (AfD); 7. Escher, Axel (FDP); 8. Govindarasu, Venkata Murali Krishna (Piraten); 9. Flebus, Justine Helena (Rep); 10. Demir, Akin (HAK); 11. Wieland, Jennifer (Die PARTEI).

25 Hestert/Steinplatz: 1. Besten, Vera (SPD); 2. Romberg, Gerhard Gustav Hans (CDU); 3. Schneidmüller-Gaiser, Nicole (Grüne); 4. Hoffmann, Christian Mathias (Hagen Aktiv); 5. Weinreich, Iwona Halina (Linke); 6. Hubbert, Michael (AfD); 7. Unnasch, Maximilian (FDP); 8. Kästner, Kornelia (Piraten); 9. Straach, Jacqueline (Rep); 10. Sarakatsanos, Athnasios (Die PARTEI).

26 Westerbauer/Quambusch: 1. Stricker, Günter Hermann Wilhelm (SPD); 2. Baron, Margit Cornelie (CDU); 3. Adam, Daniel (Grüne); 4. Gronwald, Michael (Hagen Aktiv); 5. Hentschel, Rüdiger Herbert (Linke); 6. Dreher, Karl Heinz Detlef (AfD); 7. Alda, Philipp Marcel (FDP); 8. Kiszkenow, Thorsten (Piraten); 9. Klein, Jürgen (Rep); 10. Yavuz, Baris (HAK).