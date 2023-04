Mann (28) flieht nach Unfall in Hagen – unter Drogeneinfluss

Hagen. Nach einem Unfall in Hagen am späten Freitagabend hat ein 28-Jähriger versucht, vor der Polizei zu flüchten. Die Beamten konnten ihn schnappen.

Ein 28 Jahre alter Mann ist am Freitag (7. April) nach einem Verkehrsunfall in Hagen vor der Polizei geflüchtet. Wie die Polizei am Samstagvormittag mitteilte, war der Mann am späten Abend gegen 22.17 Uhr mit seinem Volkswagen auf der Rathausstraße in Richtung Märkischer Ring unterwegs. In Höhe des Rathauses an der Volme sei er zuerst gegen ein Verkehrsschild auf der Verkehrsinsel gefahren. An der Kreuzung Rathausstraße/Elbersufer sei er anschließend mit einer Laterne zusammengestoßen.

Das völlig beschädigte Auto kam auf der Brücke vor dem Rathaus zum Stehen und war laut Polizei nicht mehr fahrbereit.

Ein 28-Jähriger ist am Freitagabend in Hagen erst mit einem Verkehrsschild, dann mit einer Laterne zusammengestoßen. Foto: Alex Talash

Für den Autofahrer kein Grund, nicht doch noch einen Fluchtversuch zu starten: Er blieb laut Polizei unverletzt, stieg aus und versuchte, zu Fuß von der Unfallstelle zu flüchten. „Mittlerweile eingetroffene Polizeibeamte konnten ihn jedoch an einer weiteren Flucht hindern“, so die Polizei. In Höhe des Finanzamtes wurde er aufgegriffen und festgenommen.

Eine Streifenwagen-Besatzung hatte auf der Anfahrt die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren ist mit der Front gegen den Bordstein einer Verkehrsinsel am Markt gefahren. Die zwei Beamten mussten die Fahrt abbrechen – sie wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Flucht nach Verkehrsunfall: 28-Jähriger unter Einfluss „berauschender Mittel“

Offenbar stand der 28-jährige Fahrer des Volkswagens unter dem Einfluss „berauschender Mittel“, wie die Polizei sagt. Er musste die Polizisten zur Wache begleiten und eine Blutprobe abgeben, sein Führerschein und sein Auto wurden beschlagnahmt und es wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Sein Auto und auch der Streifenwagen wurden abgeschleppt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Verkehrskommissariat.

