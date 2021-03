300 Unterschriften für mehr Artenvielfalt in Hagen

Blumenwiesen wie diese an der Biologischen Station in Helfe sollen zur Artenvielfalt beitragen.

Hagen. Die Volksinitiative Artenschutz findet Anklang in Hagen. 300 Bürger haben bislang unterschrieben. Demnächst ist das Anliegen Thema im Landtag.

300 Hagener haben durch ihre Unterschrift bislang die Volksinitiative Artenschutz unterstützt. Das erklärte auf Anfrage Fabian Gärtner, Vorstandsmitglied der Hagener Ortsgruppe des Naturschutzbundes Deutschland (NABU): „Das ist nicht wenig, aber es können gerne noch welche hinzukommen“, ruft Gärtner weitere Bürger zur Unterschrift auf.

Die Volksinitiative Artenschutz wurde am 23. Juli vom NABU und dem Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) gestartet. Bis kommenden Juli sollen weitere Unterschriften gesammelt werden, um das Anliegen anschließend förmlich in den Landtag einzubringen. Die dazu notwendige formale Hürde von 66.000 Unterschriften hat die Initiative bereits genommen, es wurden schon 70.000 Unterschriften gesammelt.

Acht zentrale Forderungen

Mit ihrer Volksinitiative unter dem Motto „Insekten retten – Artenschwund stoppen“ legen die Verbände in acht zentralen Handlungsfeldern Handlungsvorschläge zum Stopp des Artenschwunds und zur Förderung der biologischen Vielfalt in Nordrhein-Westfalen vor. Diese acht Forderungen beinhalten, den Flächenfraß zu stoppen, Schutzgebiete stärker zu schützen, naturnahe und wilde Wälder zuzulassen, eine naturverträgliche Landwirtschaft voranzubringen, Biotopverbünde auszuweiten, lebendige Gewässer und Auen zu sichern, den Artenschutz in der Stadt zu fördern und in der Senne bei Bielefeld einen Nationalpark auszuweisen.

Die breite Unterstützung zeigt nach Ansicht der Initiatoren, wie wichtig der Öffentlichkeit das Thema ist. Insektensterben und Artenschwund insgesamt bewege die Menschen, ähnlich wie beim Klimawandel spürten viele sehr genau, dass große Veränderungen im Gange und elementare Lebensgrundlagen gefährdet seien.

Dramatischer Verlust an Pflanzen und Tieren

NRW erlebe einen dramatischen Verlust an Tier- und Pflanzenarten. Vor allem der Rückgang von Insekten und Vögeln führe deutlich vor Augen, dass in vielen Handlungs- und Politikfeldern grundlegend umgesteuert werden müsse. Besonders dramatisch sei hierbei, dass diese Verluste ebenfalls und ungebremst Schutzgebiete betreffen – und damit die letzten Rückzugsräume für eine große Vielzahl von Arten.

Vogelzählung Bei der Zählung der Wintervögel im Januar wurden in Hagen in 260 Gärten 7520 Vögel gezählt, im Vorjahr waren es in 160 Gärten nur 4218 Vögel. Am häufigsten wurde die Kohlmeise gesichtet (999 Exemplare, minus 19 Prozent gegenüber 2020). Viele andere Arten haben jedoch zugelegt, vor allem Buchfink (35 Prozent) und Rotkehlchen (29 Prozent).

Notwendig sei ein breites Bündel an Maßnahmen, das weit über die Notwendigkeiten hinausreiche, die das Landesnaturschutzrecht fordere. Ob Landesplanung, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Bauen, Wirtschaft oder Verkehr: Die Verantwortlichkeiten für einen ambitionierten Artenschutz in Nordrhein-Westfalen seien über verschiedene Landesministerien verteilt. Alle müssten sich ihrer Verantwortung für diese gesellschaftliche Aufgabe stellen und handeln.

Unterschriften können in der Biologischen Station Hagen (Haus Busch 2, 58099 Hagen) abgegeben werden.