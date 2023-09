3000 Jugendliche beim Berufsschultag in Hagen erwartet

Die Leiter der fünf Berufskollegs in Hagen informieren sich bei den angehenden Mediengestaltern, die einen Podcast zum Berufsschultag erstellt haben. Am Tisch sitzend von links: Lukas Pütter (vorne mit Kopfhörern), im Uhrzeigersinn Niklas Sikora, Aylin Hols , Hanna Rothe, Lilli Klein. Stehend: Bettina Hund (Käthe-Kollwitz-Berufskolleg), Carolina Hönninger (Kaufmannsschule 1), Thomas Luig (Cuno I), Hella Ridder (Kaufmannsschule 2), Kora Harmuth-Podleschny (Cuno II).

Hagen. Infos zu 120 Berufen erhalten Jugendliche beim Berufsschultag in Hagen. Erwartet werden am Mittwoch 3000 Schüler in den Cuno-Kollegs.

Der 27. Hagener Berufsschultag findet am Mittwoch, 20. September, von 8.30 bis 14 Uhr in den Cuno-Kollegs, Viktoriastraße, statt unter dem Motto „Berufskolleg ist mehr als Schule.“

Die fünf Berufskollegs in Hagen werden von ca. 10.000 Schülern besucht. Ein Großteil von ihnen erhält den notwendigen Theorieunterricht im Rahmen der dualen Ausbildung, die anderen bereiten sich auf eine Ausbildung oder ein Studium vor, indem sie allgemeinbildende Abschlüsse erwerben, etwa den ersten Schulabschluss bis hin zum Abitur.

Dieser Unterricht wird mit einem ausgeprägten Berufsbezug in den unterschiedlichsten Fachrichtungen erteilt wie z.B. im kaufmännischen, technischen oder gestalterisch-künstlerischen Bereich oder in den Berufsfeldern Gesundheit und Soziales sowie Ernährungswissenschaften und Hauswirtschaft. Eigene Werkstätten, Übungsfirmen und Praktika unterstützen hier.

OB Schulz eröffnet den Tag in Hagen

Der Hagener Berufsschultag wird um 8.30 Uhr von Oberbürgermeister Erik O. Schulz eröffnet, der auch die Schirmherrschaft übernommen hat. Repräsentanten aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung werden ebenfalls vertreten sein. Nach der Eröffnung wird allen Besuchern ermöglicht, sich ein Bild über das Angebot der fünf Hagener Berufskollegs zu machen.

Mit Blick auf die vergangenen Jahre werden zum Berufsschultag etwa 3000 Gäste erwartet. Im Rahmen des für diese Region nach wie vor einmaligen Informationsangebots werden gemeinsam mit Ausbildungsbetrieben, den Kammern, den Innungen, der Agentur für Arbeit, Lehrkräften und Auszubildenden sowie weiteren an der Berufsausbildung beteiligten Institutionen ca. 120 Berufe vorgestellt.

Informationen aus erster Hand

In Gesprächen aus erster Hand erhalten die jungen Menschen und ihre Eltern Informationen zu Ausbildungsinhalten, Zukunftsaussichten, Verdienstmöglichkeiten, Bewerbungsverfahren u.v.m. Es können gezielt Fragen an alle an Ausbildung Beteiligten wie Ausbildungsbetriebe, Kammern, Innungen und die Agentur für Arbeit zu ca. 120 in Hagen und Umgebung angebotenen Ausbildungsberufen gestellt werden.

Ganz besonders authentisch ist, dass junge Leute als Ansprechpartner zur Verfügung stehen, die aktuell die Berufskollegs besuchen und von ihren Erfahrungen berichten.

