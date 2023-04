Die Polizei ermittelt am Hagener Hauptbahnhof.

Polizei 32-Jähriger wird am Hagener Hauptbahnhof von Mann attackiert

Hagen. Ein 32-Jähriger wird am Montagabend am Hagener Bahnhof von einem anderen Mann attackiert. Die beiden kennen sich. Die Polizei ermittelt.

Ein verbaler Streit zwischen zwei Männern entwickelte sich am Montagabend am Hauptbahnhof in Hagen zu einer handfesten Auseinandersetzung, bei der ein 32-jähriger Mann verletzt wurde.

Faustschläge ins Gesicht

Gegen 19 Uhr gerieten der Hagener und ein weiterer Mann zunächst verbal aneinander. Im weiteren Verlauf schlug der Angreifer dem 32-Jährigen mehrfach mit der Faust in das Gesicht, woraufhin dieser zu Boden stürzte.

Am Boden liegend trat der Täter noch mehrfach gegen den Kopf des Mannes und flüchtete dann in Richtung der Wehringhauser Straße. Der Verletzte konnte den alarmierten Polizeibeamten den Namen des Täters nennen.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach ihm verlief ohne Erfolg. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

