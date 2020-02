39-jähriger Mann in Hagen schlägt seine Lebensgefährtin

Altenhagen. Ein Mann (39) aus Altenhagen geriet mit seiner Lebensgefährtin in Streit. Er schlug sie ins Gesicht und verletzte sie. Ein Kind sah alles mit an.

In einem Mehrfamilienhaus in Altenhagen kam es am Mittwoch zu häuslicher Gewalt. Ein 39-Jähriger geriet mit seiner Lebensgefährtin am Vormittag zunächst verbal in Streit. Im weiteren Verlauf schlug der Mann seiner Partnerin ins Gesicht. Zum Zeitpunkt des Streits befand sich auch eines der beiden gemeinsamen Kinder im Raum.

Die leicht verletze Frau verständigte noch während des Zwischenfalls die Polizei, die den Mann der Wohnung verwies. Er muss seinem Zuhause nun zehn Tage fernbleiben. Die Frau erstattete Anzeige.