Mit dem neuen Infektionsschutzgesetz in NRW ändern sich ab Mittwoch die Regelungen für die Hagener Linienbusse und in den Schwimmbädern.

Corona in Hagen 3G- und 2G-Regeln in den Hagener Bussen und Bädern

Hagen. 3G in den Bussen, 2G in den Schwimmbädern – ab diesem Mittwoch müssen die Menschen sich wieder auf neue Rahmenbedingungen einstellen.

Angesichts der aktuellen Änderung des Infektionsschutzgesetzes gilt ab Mittwoch, 24. November, die 3G-Regel auch in den Bussen der Hagener Straßenbahn AG. Die aktuell gültige Maskenpflicht bleibt weiterhin bestehen. Nur noch Fahrgäste, die geimpft, genesen oder getestet (3G) sind, können die Busse der Hagener Straßenbahn nutzen.

Ausnahmen nur für Schüler

Wer nicht den Status „geimpft“ oder „genesen“ vorweisen kann, muss einen Nachweis über einen negativen Corona-Schnelltest mit sich führen, dessen Ausstellung bei Fahrtantritt nicht länger als 24 Stunden zurückliegt. Der Nachweis über einen negativen Corona-Schnelltest ist auf Verlangen vorzuzeigen. Alternativ genügt auch ein Nachweis über eine gültige Corona-Impfung oder ein gültiger Genesungsnachweis.

Schülerinnen und Schüler, die unterwegs zur Schule oder zurück sind, sind für diesen Weg von der 3G-Regel ausgenommen. Kinder unter sechs Jahren benötigen keine Test-, Impf- oder Genesungsnachweise. Bei Schülerinnen und Schülern wird davon ausgegangen, dass sie sich den regelmäßigen Tests in der Schule unterziehen.

Kein Zutritt für Getestete

Darüber hinaus gilt ab Mittwoch die 2G-Regel im Westfalenbad und im Richard-Römer-Lennebad. Die 2G-Regel ermöglicht nur noch geimpften oder genesenen Personen den Zutritt in die Bäder. Besucher, die dies nicht nachweisen können, können auch mit negativem Test nicht schwimmen oder saunieren gehen.

Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren, die zur Schule gehen, und Kinder unter sechs Jahren sind von der Regelung ausgenommen. Sie benötigen keine Impf- oder Genesungsnachweise, weil sie sich in den Schulen regelmäßig Testungen unterziehen. Bei dem Einlass in die Bäder ist nach wie vor eine medizinische Maske nötig und die geltenden Abstands- und Hygieneregeln sind in allen Badbereichen einzuhalten.

