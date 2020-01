Hagen. So eine Dreistigkeit: In großem Stil wollte ein Mann in Hagen seinen Müll loswerden und fuhr damit durch die Stadt. Doch er wurde erwischt.

500 Euro Strafe: Müllsünder in Hagen auf illegaler Tour

Mitarbeiter der Stadt Hagen erwischten jetzt einen besonders dreisten Müllsünder: Die sogenannten Waste Watcher entdeckten während einer Streifenfahrt an mehreren Stellen im Stadtgebiet illegal abgelegten Müll. Doch sie konnten den Täter aufspüren.

Zeugen hatten den Müllfrevler nämlich beobachtet und sich das Autokennzeichen notiert, so dass er identifiziert und aufgespürt werden konnte. Der Mann hatte sein Auto offenbar mit Abfall beladen und war dann zu einer Entsorgungstour durch die Stadt aufgebrochen. An der Stresemannstraße im Bahnhofsviertel lud er Sperrmüll ab, auf dem Friedensplatz in Altenhagen Restmüll und Kartonagen, am Landgericht zwei Müllsäcke.

Die Waste Watcher entfernten den Müll, der ertappte Müllsünder muss dagegen mit drei Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten rechnen. Wie ein Sprecher der Stadt Hagen mitteilte, kommt auf den Mann ein Ordnungsgeld von insgesamt 500 Euro zu.